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Pastırmalı humus tarifi
Bakliyatlar sofralarımızın baş tacı; özellikle nohut hem besin değeri hem de lezzetiyle yemeklerin olmazsa olmazı. Nohutla yapılabilecek en nefis ve en pratik tariflerden biri de humus olmalı. Üzerine eklenen pastırma dilimleriyle lezzeti birkaç katına çıkan pastırmalı humus, iftar sofralarınıza çok yakışacak. Bu ikiliyi dilerseniz sandviç ekmeğinin arasına yerleştirip farklı bir lezzet de elde edebilirsiniz…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 300 gram nohut
- 200 gram tahin
- 1,5 fincan limon suyu
- 4 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım fincan su
- 4 dilim pastırma
Pastırmalı humus tarifi Nasıl yapılır?
Nohutları 8-10 saat önceden ıslatıp daha sonra haşlayın.
Kabuklarını soyup mutfak robotuna aktarın.
Üzerine tahin, limon suyu, sarımsak ve su ekleyin.
Kıvamı dilediğiniz gibi olana kadar robottan geçirin.
Servis tabağına aldığınız humusun üzerine pastırma dilimlerini yerleştirin.
Zeytinyağını kızdırıp sıcakken humusun üzerine gezdirin. Afiyet olsun…
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