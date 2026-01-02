search__icondelete
Pastane usulü dereotlu poğaça tarifi

Ağızda dağılan, kıyır kıyır pastane usulü dereotlu poğaçanın sırrı, içine eklenen sirke ve hamurunda bolca tereyağı kullanılması. Mayalı poğaçalar gibi yumuşak değil, daha çok kurabiye dokusunda bir lezzet yaratan dereotlu poğaçanın içine peynir yerine dilimlenmiş siyah zeytin de koyabilir veya dolgusuz poğaçalar da yapabilirsiniz. Her halükarda demli bir çayla harika eşleşecek olan poğaça için ihtiyacınız olan malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

Hamuru için:

  • 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı yoğurt
  • 2 adet yumurta (birinin sarısı üzerine ayrılacak)
  • 1 yemek kaşığı sirke 
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 paket kabartma tozu
  • Yarım demet ince kıyılmış dereotu
  • 3,5 - 4 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

İç harcı için:

  • Beyaz peynir veya lor peyniri

Üzeri için:

  • Ayırdığınız yumurta sarısı
  • Çörek otu veya susam
Nasıl Yapılır
  1. Sıvı malzemelerin karıştırılması
    Yoğurma kabına oda sıcaklığındaki tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu, 1 tam yumurta ile 1 yumurta akını, sirkeyi, şekeri ve tuzu alıp güzelce karıştırın.
  2. Dereotunun eklenmesi
    İnce ince kıydığınız dereotlarını karışıma ekleyin.
  3. Kuru malzemelerin eklenmesi
    Unu ve kabartma tozunu eleyerek yavaş yavaş kontrollü bir biçimde karışıma dahil edin. (Ele yapışmayan ama oldukça yumuşak, kulak memesi kıvamında bir hamur elde etmelisiniz. Unu fazla kaçırırsanız poğaçalarınız sert olur.)
  4. Hamurun dinlendirilmesi
    Vaktiniz varsa hamuru yoğurduktan sonra 10-15 dakika dinlendirin. Bu sayede şekil vermeniz kolaylaşır.
  5. Poğaçaların şekillendirilmesi
    Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde açın. Orta kısmına peynirli harcı koyup kapatın. İster yuvarlak ister D şeklinde kapatabilirsiniz.
  6. Yumurta sarısının sürülmesi
    Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdiğiniz poğaçaların üzerine ayırdığınız yumurta sarısını sürün. (Çatalla üzerlerine hafifçe çizik atarsanız tam pastane görüntüsü yakalarsınız.) Dilerseniz çörekotu ve susam serpin.
  7. Pişirme aşaması
    Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında, üzerleri altın sarısı olana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
  8. Afiyet olsun!
