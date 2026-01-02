Ağızda dağılan, kıyır kıyır pastane usulü dereotlu poğaçanın sırrı, içine eklenen sirke ve hamurunda bolca tereyağı kullanılması. Mayalı poğaçalar gibi yumuşak değil, daha çok kurabiye dokusunda bir lezzet yaratan dereotlu poğaçanın içine peynir yerine dilimlenmiş siyah zeytin de koyabilir veya dolgusuz poğaçalar da yapabilirsiniz. Her halükarda demli bir çayla harika eşleşecek olan poğaça için ihtiyacınız olan malzemeler ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...