Pastacı kreması nasıl yapılır? İşte pastacı kreması tarifi

İlk olarak profesyonellerin yaptığı pastacı kreması, son yıllarda evlerin mutfaklarına da girdi. İlk kez pastacı kreması yapacaklar için gerekli malzemeleri ve püf noktaları derledik. İşte adım adım pastacı kreması tarifi…



Pastacı Kreması Malzemeler

1 litre süt

250 gram toz şeker

60 gram nişasta

30 gram un

12 adet yumurta sarısı

1 adet çubuk vanilya

30 gram tereyağı

300 gram krema



Pastacı kreması tarifi



Süt, tereyağı ve vanilyayı bir sos tenceresinde karıştırın.

Kaynama noktasına gelene kadar ocakta ısıtın

Diğer malzemeleri de ilave ettikten sonra hepsini iyice karıştırın.

Kremayı süzüp yeniden ocağa alın ve koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan alıp soğuması için başka bir kaba aktarın.

300 gram kremayı iyice çırpın ve hazırladığınız malzemeye yedirin.

Soğuduktan sonra dolapta dinlendirin, kullanmadan önce çırparak pürüzsüzleştirebilirsiniz.