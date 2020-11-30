Pastacı kreması nasıl yapılır? İşte pastacı kreması tarifi
Pastacı kreması, genellikle ekler, profiterol, tart ve Alman pastasında tercih edilir. Pastacı kremasının kıvamının pürüzsüz ve yumuşak olması için püf noktalara dikkat etmek gereklidir. Pastanelerden alınan tatlıları aratmayacak lezzetler elde etmenizi sağlayacak pastacı kremasını her evde bulunan malzemelerle yapabilirsiniz. Peki, pastacı kreması nasıl yapılır? İşte pastacı kreması tarifi…
İlk olarak profesyonellerin yaptığı pastacı kreması, son yıllarda evlerin mutfaklarına da girdi. İlk kez pastacı kreması yapacaklar için gerekli malzemeleri ve püf noktaları derledik. İşte adım adım pastacı kreması tarifi…
Pastacı Kreması Malzemeler
1 litre süt
250 gram toz şeker
60 gram nişasta
30 gram un
12 adet yumurta sarısı
1 adet çubuk vanilya
30 gram tereyağı
300 gram krema
Pastacı kreması tarifi
Süt, tereyağı ve vanilyayı bir sos tenceresinde karıştırın.
Kaynama noktasına gelene kadar ocakta ısıtın
Diğer malzemeleri de ilave ettikten sonra hepsini iyice karıştırın.
Kremayı süzüp yeniden ocağa alın ve koyulaşana kadar pişirin.
Ocaktan alıp soğuması için başka bir kaba aktarın.
300 gram kremayı iyice çırpın ve hazırladığınız malzemeye yedirin.
Soğuduktan sonra dolapta dinlendirin, kullanmadan önce çırparak pürüzsüzleştirebilirsiniz.