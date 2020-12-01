Paslı bıçak ve makasları temizlemenin 4 yolu

Patates ile



Pas sorununuzun cevabı bir adet patates olabilir. Patateslerde bulunan oksalik asit, pas söz konusu olduğunda "sihirli bileşen"dir. Bu yöntemi kullanmak için bıçağınızı bir bütün patatese saplayın ve bu şekilde 8-10 saat bekletin. Bıçağı çıkardıktan sonra, pasın silinmesi daha kolay olacaktır.



Bir bardak limonata



Limon suyu, içeriğindeki asitten dolayı pasın temizlenmesine yardımcı olur. Bir bardak veya kaseyi limon suyuyla doldurun ve bıçağı ya da makası bu suya koyun. 10-15 dakika kadar limonlu suda bırakın ve ardından pası silin veya ovalayın. Pası temizlemenin başka bir yolu da yarım limondur. Hatta daha etkili olması için önce limonu tuza batırın. Sonrasında bıçaklarınızı yıkayın ve iyice kurulayın.



Karbonat



Pası temizlemek için, bir tatlı kaşığı karbonat ve bir bardak sudan oluşan bir karışım hazırlayın. Ardından paslı alanı bu suda bekletin ve bir saat kadar bekletin. Yumuşamış olan paslı bölgeyi son olarak iyice yıkayın ve kurulayın.



Beyaz sirkeye batırın

Evin birçok alanında kullanılan beyaz sirke de pasın giderilmesinde oldukça etkilidir. Paslı malzemelerinizi bir gece boyunca bir bardak sirkede bekletebilir ya da beyaz sirkeye bir bez veya havlu batırabilir ve bıçağın etrafına sarabilirsiniz. Paslı sorunlu alanlar kalırsa, sirkede ıslatma işlemini tekrarlayın. İyice yıkayın ve iyice kurulayın.