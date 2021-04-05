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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 05.04.2021 - 17:57 | Son Güncelleme:

Paşa lokumu nasıl yapılır? İşte paşa lokumu malzemeleri ve yapılışı

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Paşa lokumu nasıl yapılır? İşte paşa lokumu malzemeleri ve yapılışı

Akşam sofranızda hafif tadı ve yumuşacık dokusuyla paşa lokumuna yer vermeye ne dersiniz? Üstelik yapımı da çok pratik. Bir defa tadınca tekrar isteyeceksiniz. Tek ihtiyacınız birkaç malzeme ve tarif. İşte paşa lokumu malzemeleri ve yapılışı...

Paşa lokumu, sütlü tatlı sevenler için nefis bir tercih. Yumuşacık kıvamıyla lokumu aratmayan bu tatlı tarif listenizin favori lezzetlerinden biri haline gelecek. Hem pratik hem de sunumuyla oldukça beğeneceksiniz.

MALZEMELER:

4 yemek kaşığı un
3 su bardağı süt
1 su bardağı toz şeker
2,5 yemek kaşığı kakao
1 yemek kaşığı nişasta
1 su bardağından az toz şeker
1,5 su bardağı Hindistan cevizi
1 paket krem şanti
1 su bardağı soğuk süt

NASIL YAPILIR?

Kakao, un ve şekeri tencereye alın. Sütü de yavaş yavaş ekleyerek güzelce karıştırın. Daha sonra tencereyi ocağa alıp orta ateşte muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Dikdörtgen bir tepsiye Hindistan cevizi serpin. Muhallebiyi de tepsiye yayın ve soğuması için bekletin.

Süt ve krem şantiyi de bir kasede çırpın. Daha sonra krem şantiyi, muhallebinin üzerine yayın. Daha sonra tatlınızı dikdörtgen şeklinde kesin ve kesilen parçaları bir spatula yardımıyla rulo şeklinde sarın. Tatlınız hazır!

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