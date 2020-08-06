Paris mash tarifi

Patatesleri kabuklu halde soyup haşlayın.

Bir püre presi ya da patates ezeceği yardımıyla haşladığınız patatesleri püre haline getirin. (Püre yaparken blender kullanmamaya dikkat edin. Aksi takdirde patatesin içindeki nişasta açığa çıkar ve pürenizin kıvamı yapış yapış olur.)

Hazırladığınız püreyi iki kez tel bir süzgeçten geçirerek pürüzlerini iyice ortadan kaldırın.

Ezdiğiniz patatesleri ocağa alıp düşük sıcaklıkta karıştırarak kalan suyunu buharlaştırın.

Küp küp doğradığınız soğuk tereyağını ocaktan aldığınız patateslere ilave edin ve karıştırın.

Dilerseniz içine biraz krema ya da süt de ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun.