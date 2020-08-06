Paris mash tarifi
Tarifi Fransa'nın başkenti Paris'ten tüm dünyaya yayılan Paris mash, bir tür patates püresi. Özelliği içinde bol miktarda tereyağı bulunması ve pürüzsüz dokusu. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan Paris mash'in malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Paris bistrolarındaki bu lezzet sizin sofralarınızda da çok yakışacak. Afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 kilogram patates
- 200 gram tereyağı
Paris mash tarifi Nasıl yapılır?
Patatesleri kabuklu halde soyup haşlayın.
Bir püre presi ya da patates ezeceği yardımıyla haşladığınız patatesleri püre haline getirin. (Püre yaparken blender kullanmamaya dikkat edin. Aksi takdirde patatesin içindeki nişasta açığa çıkar ve pürenizin kıvamı yapış yapış olur.)
Hazırladığınız püreyi iki kez tel bir süzgeçten geçirerek pürüzlerini iyice ortadan kaldırın.
Ezdiğiniz patatesleri ocağa alıp düşük sıcaklıkta karıştırarak kalan suyunu buharlaştırın.
Küp küp doğradığınız soğuk tereyağını ocaktan aldığınız patateslere ilave edin ve karıştırın.
Dilerseniz içine biraz krema ya da süt de ilave edebilirsiniz. Afiyet olsun.