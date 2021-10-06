Papatya nasıl kurutulur? Papatya çiçeği ve buketini bozulmadan kurutma yöntemleri

Papatya çiçeği özellikle buket haline getirilerek farklı amaçlar altında kullanılabilmektedir. Bireysel olarak güzel bir hediye olması ile beraber, aynı zamanda düğün davetiyeleri ya da birçok farklı yerde de değerlendirilir. Hatta kıyafetlerde ve birçok eşyada da kullanılmaktadır. Tabii bu güzel görüntüleri değişik amaçlara altında değerlendirmek için, papatyayı evde kurutma yöntemini kullanmak yeterlidir.

Papatya Nasıl Kurutulur?

Değişik yerlerde kullanmak için pek çok kişi papatyanın nasıl kurtulacağını internet üzerinden öğrenmeye çalışıyor. Bu konuda evde yapılacak bazı yöntemleri aşamalı olarak ele almak suretiyle, papatyalar kısa bir süre içerisinde kurutulabilir.

- Öncelikle papatyalar hafif bir şekilde sudan geçirilmelidir.

- Daha sonra bir gazete kağıdının üzerine serilmelidir.

- Ardından serin bir yerde kurutmaya bırakılabilir.

- Yaklaşık olarak 3 gün içerisinde papatya arzu edilen kurutulmuş noktaya ulaşır.

Yukarıdaki yöntemi sırası ile ele almak suretiyle, elde bulunan papatyalar kurutulabilir ve farklı amaçlar altında keyifli şekilde kullanılabilir.

Papatya Çiçeği ve Buketini Bozulmadan Kurutma Yöntemleri

Papatyalar doğadan özellikle teker teker toplanır ve daha sonra farklı malzemeler ile bir araya getirilerek bağlanır. Başta şapkalar ya da davetiyeler gibi ürünler olmak üzere birçok farklı alanda papatyalar harika bir görüntü sergiler. Tabii bir araya gelmiş buket halindeki papatyaları bozmadan kurutmak mümkün. Hatta hiç ellemeden sadece kurumaya bırakmak suretiyle görüntü elde edilebilir.

Buket haline getirilmiş olan papatyalar hafif şekilde sudan getirdikten sonra, bir gazete kağıdının üzerine serilmelidir. Mutlaka oda sıcaklığında olmasına özen gösterilmesi gerekir. Serin bir yerde kurutulmaya bırakılan papatyalar yaklaşık 3 gün içerisinde istenilen görüntülü sağlar. Böylece herhangi bir şekilde dağılmadan buket halindeki papatyalar kurutularak, farklı yerlerde keyifle kullanılabilir.

Kurutulmuş Papatya Nerede Kullanılır?

En sevilen ve aynı zamanda birçok farklı alanda en çok kullanılan çiçek türleri içerisinde papatya türü gelir. Bu doğrultuda özellikle şapkalarda, kulak arasında ya da davetiye gibi birçok kullanıldığını dile getirmek mümkün. Tabii sadece bununla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda bitki çayı olarak da kullanılan kurutulmuş papatya, özellikle süs olarak daha fazla değerlendirilmektedir. Evde basit bir yöntemi sırası ile ele almak suretiyle papatyaları kurutmak ve değerlendirmek oldukça kolaydır.