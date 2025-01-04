Panna cotta tarifi: Panna cotta nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte panna cotta tarifi malzemeleri, tarifi ve yapımı...

PANNA COTTA TARİFİ MALZEMELERİ

1,5 su bardağı süt

Yarım çay bardağı toz şeker

1 su bardağı krema

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilin

Sosu için:

1 su bardağı ahududu ya da böğürtlen

Yarım çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı su

PANNA COTTA NASIL YAPILIR?

İlk olarak süt ve kremayı tencereye alın ve 1 dakika kadar çırpın.

Ardından şeker, vanilin ve nişastayı da ekleyerek 1 dakika kadar daha çırpın.

Daha sonra ocağa alıp sürekli karıştırarak pişirin.

Kaynamaya başladığında kısık ateşte 2 dakika kadar daha pişirin.

Kaseleri suyla çalkalayıp ıslatın. Hazırladığınız karışımı kaselere bölüştürün.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alıp donmasını bekleyin.

Diğer taraftan da sos malzemelerini küçük bir tencerede birleştirip blender’la ezerek püre haline getirin.

Püreyi ocağa alın kısık ateşte karıştırarak pişirin. Koyu bir kıvam alınca ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.

Panna cotta’ları kaseden ters çıkarıp üzerine ahududulu sosu gezdirip servis edin.

Afiyet olsun…