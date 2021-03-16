Panna cotta tarifi: Panna cotta nasıl yapılır?
Panna cotta tarifi ve malzemeleri bu tatlıyı yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Sofraların sevilen lezzetlerinden biri olan panna cottanın nasıl yapıldığı merak ediliyor. İşte panna cottanın yapılışı
Panna cotta yapmak isteyenler tatlının nasıl yapıldığını merak ediyorlar. Ünlü İtalyan tatlılarından biri olan panna cottanın orijinalinde jelatin kullanılıyor. Jelatinsiz panna cotta yapmak isteyenler bunun yerine nişasta kullanabiliyorlar.
PANNA COTTA TARİFİ VE MALZEMELERİ
1 su bardağı krema
1,5 su bardağı süt
Yarım çay bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1 paket vanilin
Sosu için:
1 su bardağı ahududu ya da böğürtlen
Yarım çay bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı su
PANNA COTTA NASIL YAPILIR?
Süt ile kremayı bir tencereye alıp çırpma teliyle 1 dakika kadar çırpın.
Şeker, nişasta ve vanilini ekleyip 1 dakika daha çırpın.
Ocağa alıp sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.
Kaynamaya başladığında altını kısıp 2 dakika daha pişirin.
Bu esnada kaseleri suyla çalkalayıp ıslatın.
Hazırladığınız karışımı kaselere bölüştürün.
Oda sıcaklığına gelmesini bekledikten sonra buzdolabına kaldırıp donmasını bekleyin.
Diğer yanda sos malzemelerini bir sos tenceresinde birleştirip blender’la ezerek püre haline getirin.
Püreyi ocağa alıp kısık ateşte karıştırarak pişirin.
Kıyamı koyulaşana kadar pişirip ocaktan alın ve soğumasını bekleyin.
Panna cotta’ları kaseden ters çıkarıp üzerine ahududulu sosu gezdirin. Afiyet olsun…