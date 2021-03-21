Pankek tarifi: Pankek nasıl yapılır?

Kahvaltınızı pankek ile renklendirmeye ne dersiniz? Dilerseniz reçel gibi tatlılarla dilerseniz de tuzlularla tüketebileceğiniz pankek, sofranıza ayrı bir lezzet katacak. Ayrıca çocuklarınız için farklı pankek tavalarıyla çeşitli şekiller de hazırlayabilirsiniz. İşte pankek tarifi...

Malzemeler

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Nasıl yapılır?

Yumurta ve şekeri derin bir kaba alıp güzelce çırpın. Ardından sütü de ilave edip karıştırın. Daha sonra un, vanilya ve kabartma tozunu da ekleyin. Krep hamurunuz pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın.

Tavaya çok az miktarda yap ekleyip ısıtın. Hamurdan bir kepçe alıp kalın olacak şekilde tavaya yayın. Her iki tarafını da pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.