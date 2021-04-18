Pankek nasıl yapılır? Pankek tarifi

Kahvaltı sofralarınızı pankek ile renklendirmeye ne dersiniz? Kolayca hazırladığınız pankekleri ister reçel gibi tatlılarla isterseniz de tuzlularla sunabilirsiniz. Ayrıca üzerine ekleyeceğiniz meyvelerle de tadı bir bir başka güzel. Mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER:

2 adet yumurta

2 su bardağı süt

3 su bardağı un

1 tatlı kaşığı şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

NASIL YAPILIR?

Yumurta ve şekeri bir kaba alın ve güzelce çırpın. Üzerinde sütü ekleyerek çırpmaya devam edin. Daha sonra un, kabartma tozu ve vanilyayı da ilave ederek karıştırın. Pürüzsüz yoğun bir kıvam elde edene kadar karıştırmaya devam edin. Ardından krep tavasına az miktarda yap ekleyerek kızdırın. Hamurdan bir kepçe alıp tavaya alın. Her iki tarafı da güzelce pişirdikten sonra servis edebilirsiniz.