Pandemi döneminde internetin en çok aranan tarifi: Churros

Verileri incelediğimizde Türkiye'de ekmek, pizza gibi tariflerin aramalarının zirveye çıktığını gördük. Dünyada en çok aranan tariflerden biri ise basit ve bir o kadar lezzetli bir tatlı oldu: Churros. (Ya da tek bir çubuktan bahsedersek churro.)

İspanya, Portekiz ve bir zamanlar bu ülkelerin sömürgesi olan topraklarda oldukça yaygın olan churros, son yıllarda ülkemizde de popüler oldu. Özellikle MasterChef gibi yarışma programlarının menülerinde bulunmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı churros, halka tatlısı ve tulumba tatlısı gibi geleneksel lezzetlerimizin de kuzeni desek yanlış olmaz herhalde.

Peki sadece bizde değil, dünyanın dört bir yanındaki mutfaklarda yağda kızarmış hamur tatlıları bulabilmek mümkünken churros'u bu kadar ünlü yapan ne oldu?

Elbette dışı çıtır içi yumuşak kıvamı churros'un bu kadar sevilmesinde etkili. Tırtıklı dış yüzeyi ve ince uzun şekli sayesinde her ortamda yemesi oldukça kolay.

Ama sadece lezzet ve rahatlık ünlü olmaya yetmiyor, biraz da şans olacak. Örneğin nisan ayında Disney'in eğlence parklarının büfelerinde satılan churros'un tarifini internette yayımlaması da bu çılgınlığın büyümesine katkı sağladı. Birçok yemek blogger'ı tarifi deneyip sonuçları kendi hesaplarında paylaştı, dolayısıyla ilgi katlanarak büyüdü.

ÇİNLİLER? İSPANYOLLAR? HAYIR, HAYIR ARAPLAR

Asıl soru: Nereden çıktı bu churros? İspanyollara göre, dağlarda ekmek yapamayacak durumda olan çobanların ucuz, kolay ve doyurucu bir hamur işi bulma ihtiyacından. Ancak Çinlilerin kahvaltıda yediği youtiao'sundan bizim halka tatlısına kadar çok sayıda benzeri olan churros'un (ve diğer yağda kızarmış hamur tatlılarının) aynı atadan doğup kültürler arası geçişlerle dünyaya yayılmış olduğuna inanmak da zor değil.

BBC'ye konuşan yemek kitabı yazarı Mandy Lee'ye göre Çinlilerin youtiao'sunu gören Portekizli tüccarlar bu lezzet ve tekniği Avrupa'ya getirdi. (Buna dayanak olarak yine İspanya'da bulunan ve kalın churros diyebileceğimiz porras ile youtiao arasındaki aşırı benzerlik gösterilebilir.) Ama tabii akışın yolu tam ters de olabilir. Zira yüzyıllardır dünya üzerinde olan böylesi anonim bir lezzetin ilk kez nerede ortaya çıktığını kesin olarak tespit etmek neredeyse imkansız.

Örneğin Yemek tarihçisi Michael Krondl, churros'un Çinlilerden öğrenilmiş bir tarif olabileceği fikrini gülünç buluyor. Krondl'a göre churros türü yağa sıkılarak kızartılan hamurlar Avrupa'da 16'ncı yüzyıldan beri varlığını sürdürüyor ancak İspanya'nın kızarmış hamur geçmişi çok daha eski. 12'nci yüzyılda Mağribilerin kontrolündeki İspanya'da böyle tarifler karşımıza çıkarken Arap dünyasında 8 ve 9'uncu yüzyıllarda kızarmış sıkma hamurlar görmek mümkün. Dolayısıyla İspanyolların churros'u Araplardan öğrenmiş olması muhtemel.

Ancak iş bununla da kalmıyor. MS 1'inci yüzyıla ait bir Antik Roma yemek kitabı olan Apicus'ta ve hatta Antik Yunan'da da böyle tarifler görmek mümkün. Yani kızarmış hamurun Akdeniz havzasındaki tarihi çok daha eski.

HADİ EVDE CHURROS YAPALIM!

Peki churros nasıl yapılır? Geleneksel tarifte sadece un, su, bir tutam tuz ve kızartmalık yağ var. Ancak günümüzde birçok kişi churros yapmak için içinde tereyağı ve yumurta da bulunan şu hamurunu kullanmayı tercih ediyor. Siz de evinizde denemek isterseniz işte malzemeler ve yapılış aşamaları:

Malzemeler:

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı su

1 su bardağı un

2 yumurta

1,5 su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı toz şeker

90 gram bitter çikolata

Yapılışı:

Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağına tuzu ilave edin.

Suyu da ekleyip kısık ateşte karıştıra karıştıra tereyağını iyice eritin.

Su kaynayınca elediğiniz unu topak olmayacak şekilde karıştıra karıştıra ekleyin.

Hamur haline gelen karışımı ocaktan alıp karıştırarak soğutun.

Yumurtaları da içine kırıp karıştırarak hamura iyice yedirin.

Sıvı yağı derin bir tencerede kızdırın.

Hamuru ucu tırtıklı krema sıkacağına doldurup kızgın yağa istediğiniz uzunlukta sıkın.

İyice kızaran hamurları yağlarını çekmesi için kağıt havlunun üzerine çıkarın.

Çikolatayı benmari usulü eritin.

Tatlıları önce şekere ardından çikolataya batırıp servis edin.