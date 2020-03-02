Pancarlı patates salatası tarifi

İlk olarak patates ve pancarı ayrı ayrı haşlayın.



Haşlandıktan sonra patatesi bir çatal yardımıyla ezin.



Tuz, karabiber ve zeytinyağı ilave edip karıştırın.



Daha sonra patatesin yarısını ayrı bir kaseye alın ve haşlanmış pancarı da üzerine rendeleyin.



Dereotunu ince ince kıyın ve patatesin diğer yarısına ilave edip karıştırın.



Patatesi bir kalıba yerleştirin ve kaşığın arkasıyla bastırın.



Üzerine de pancarlı patatesi ekleyip aynı şekilde bastırın.



Patates bitene kadar aynı şekilde devam edin.



En son üzerine zeytinyağı ve limon gezdirip servis edin.

Afiyet olsun...