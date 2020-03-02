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Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 02.03.2020 - 14:53,Son Güncelleme:/

Pancarlı patates salatası tarifi

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Pancarlı patates salatası tarifi
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Görünüm olarak pastayı hatırlatsa da tadıyla en sevdiklerinizden biri olacak nefis bir tarif ile karşınızdayız. Pancarlı patates salatasını akşam yemeklerinizde veya 5 çaylarında çekinmeden servis edebilirsiniz. O halde sofranızda bu güzel salataya da yer açın. İşte, merak edenler için pancarlı patates salatası tarifi... Şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 4 adet patates
  • 2 adet pancar
  • Bir tutam dereotu
  • 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Karabiber
  • Tuz
  • Karabiber
  • Limon

Pancarlı patates salatası tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak patates ve pancarı ayrı ayrı haşlayın.

Haşlandıktan sonra patatesi bir çatal yardımıyla ezin.

Tuz, karabiber ve zeytinyağı ilave edip karıştırın.

Daha sonra patatesin yarısını ayrı bir kaseye alın ve haşlanmış pancarı da üzerine rendeleyin.

Dereotunu ince ince kıyın ve patatesin diğer yarısına ilave edip karıştırın.

Patatesi bir kalıba yerleştirin ve kaşığın arkasıyla bastırın.

Üzerine de pancarlı patatesi ekleyip aynı şekilde bastırın.

Patates bitene kadar aynı şekilde devam edin.

En son üzerine zeytinyağı ve limon gezdirip servis edin.

Afiyet olsun...

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