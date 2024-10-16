Palamut pilaki tarifi: Palamut pilaki nasıl yapılır, malzemeleri neler?

İşte palamut pilaki tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...

PALAMUT PİLAKİ TARİFİ MALZEMELERİ

1 adet palamut

3 adet domates

3 adet kuru soğan

5 adet sivribiber

Yarım demet maydanoz

2 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

Zeytinyağı

Karabiber

Tuz

PALAMUT PİLAKİ NASIL YAPILIR?

Palamutu temizleyip dilimledikten sonra güzel yıkayın.

Suyunu aldıktan sonra tuzlayıp kenara alın.

Soğanları halka şeklinde dilimleyin.

Domateslerin kabuğunu soyun, biber ve maydanozları ince ince kıyın.

Ardından tüm malzemeleri bir kaba alın ve güzelce harmanlayın.

Son olarak üzerine zeytinyağı, karabiber ve tuz ilave edip karıştırın.

Malzemelerin bir kısmını fırın tepsisine alın ve üzerine balıkları yerleştirin.

Daha sonra kalan harcı da üzerine yayın ve fırına verip güzelce pişirin.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...