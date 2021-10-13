Palamut balığı nasıl pişirilir? Palamut en güzel fırında mı tavada mı yapılır?

Palamut, genel olarak ılık ve sıcak yapılı denizlerde bulunur. Özellikle Marmara Denizi ve Karadeniz'de palamut balığına sıkça rastlanılır. Sürüler halinde yaşayan bu balığın birçok yararı bulunmaktadır. Bu yararlar hem çocuklar için hem de büyükler için çok olumlu katkılar yapmaktadır. Protein, D vitamini, potasyum ve daha birçok vitamini bünyesinde barındırmaktadır.

Palamut Balığı Nasıl Pişirilir?

Vitamin açısından zengin olan palamut etli bir balıktır. Bu balığı birkaç farklı yöntem ile pişirme şansınız bulunmaktadır. Her pişirme yönteminin kendine has bir lezzeti olmaktadır. Bu yüzden dilediğiniz şekilde palamudu yapabilirsiniz.

Fırında Palamut Yapımı;

Palamudu fırında yapmak isteyenlerin ilk işi taze palamut almak olacaktır. Aldığınız palamutları iyice temizleyerek yıkamanız lazımdır. Daha sonra ise balıkların suyunun süzülmesi gerekir. Suları süzülen palamutları zeytinyağı, limon suyu, tuz, kırmızı pul biber, kekik ve karabiber ile marine ederek dinlenmeye bırakın.

Dinlenen palamutları yağlı kağıt serili fırın tepsisine güzelce dizin. Üstlerine de yağlı kağıt serin. Bunun nedeni ise palamutların kurumaması içindir. Üstü kapalı şekilde pişirilen palamutlar kurumaz. Daha sonra fırını 200 dereceye ayarlayarak ısıtın. Isınan fırına palamutları atın. Yaklaşık 30 dakika sonra balıklar pişmiş olacaktır. Palamutları kurutmadan tadında pişirmeye dikkat edin.

Tavada Palamut Yapımı;

Tavada palamut yapmak için temizlenip yıkanan palamutları dilimlemek daha iyi bir sonuç vermektedir. Bu sayede palamutlar kolayca pişecektir. Marine edilen palamutları bir süre buzdolabında bekletin. Daha sonra tavada yer alan kızgın yağa palamutları atın. Altı ve üstü kızaran palamutları çıkararak servis edebilirsiniz.

Izgarada Palamut Yapımı;

Palamudu ızgara ile de kolayca pişirme şansınız bulunmaktadır. Ayıklanmış ve yıkanmış olan palamutları marine edip dinlenmeye bırakın. Izgarayı hazırladıktan sonra balıkları ızgara üzerine dizin. Kontrol ederek altlı üstlü iyice pişirin. Balıklar kızardığı zaman ızgaradan alabilirsiniz.

Palamudun Yanına Ne Gider?

Palamut yaptığınız zaman yanına mutlaka salatada yapmalısınız. Palamudun yanına bol yeşillikli bir salata çok yakışır. Ayrıca bu balığın yanına limon, turp ve yeşillik tabağı da hazırlayabilirsiniz. Humus, acılı ezme, şakşuka ve yeşil mercimek salatası da palamudun yanına çok iyi gider.

Palamut En Güzel Fırında mı, Tavada mı Yapılır?

Palamut yapacak kişiler için farklı pişirim yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler arasında fırın ve tava pişirim seçenekleri her zaman için ön plandadır. Tabi her insanın tercihi farklı olabilmektedir. Kimi insan palamudu fırında yapmayı severken kimi ise tavada yapmayı sever.

Palamut tavada yapıldığı zaman fırına göre daha yağlı olur. Bu yüzden yağlı bir palamut yemek yerine fırında palamut yapmak tercih edilebilir. Tabi palamudun tavada yapılan hali de kendine göre oldukça lezzetlidir. Yani tavada yağ dengesi iyi ayarlandığı zaman palamut tavanında sevildiği görülmektedir. Bu yüzden tavada palamut yaparken dikkatli olmak gerekir. Daha temiz bir şekilde palamut yapmak için fırını kullanabilirsiniz.

Palamut en güzel fırında olsa da yine de bu seçim insanlara kalmış bir durumdur. İsteyen palamudu fırında yapar isteyende tavada yapar. İkisinin de lezzeti farklı olacaktır. Burada önemli olan bir nokta ise fırında yapılan palamudun daha zahmetsiz olduğudur. Çünkü hazırlanan palamut fırın tepsisine alınarak fırında pişmeye bırakılacaktır. Tavada ise palamut yapmak için biraz uğraşmanız gerekecektir.