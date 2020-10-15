Paella nedir ve nasıl yapılır? Kolay paella tarifi
Paella tarifi, özünde pirinç bulunan İspanyol pilavıdır. İspanya'nın en çok tüketilen yemeklerinden birisi olan paella içerisinde tavuk suyu, sebze, safranın ana malzemelerini oluşturduğu paella, Valencia bölgesinin simgesel ürünüdür. Deniz mahsüllerinden, çiftlik hayvanlarından ve sebzelerden bir araya getirilebilen paella için fırın kullanımı gerekmektedir. Peki, paella nasıl yapılır? İşte, kolay paella tarifi
Paella, İspanya'ya Endülüs Emevilerinden kalma bir yemektir. İspanya'da 10.YY itibariyle üretilmeye başlanan pirinç, Endülüs bölgesinde bol baharat kullanımı ile bir araya getirilmiş ve daha sonrasında İspanya yemek kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer almıştır. Paella'nın kelime anlamı ise kızartma tavasıdır. İşte, paella tarifi ve yapılışı hakkında detaylı bilgiler
PAELLA MALZEMELERİ
- 1/4 bardak zeytinyağı
- 2 soğan
- 5 diş sarımsak
- 2 bardak kısa taneli beyaz pirinç
- 1/2 tatlı kaşığı safran
- 4 bardak sıcak tavuk suyu
- 16 çiğ karides
- 400 gram kalamar
- 12 siyah midye
- Limon dilimleri
- Tuz
- Karabiber
PAELLA TARİFİ
Fırını 220 derecede ısıtın. Orta hararetli ateşteki geniş bir tencerenin içine zeytinyağını dökün, ince doğranmış soğan ve sarımsakları tencereye atın. Esmerleşmeye başlayana kadar karıştırarak, 10 dakika pişirin. Pirinç ve safranı ekleyin, karıştırarak pirinçler saydamlaşana kadar kavurun. Tavuk suyu ve tuzu ilave edin, kısık ateşte tencerenin kapağını kapatarak pirinçler tavuk suyunun bir kısmını çekinceye kadar (pirinç hafif sulu kalmalı) demlendirin. Tencereyi ateşten alın. Geniş, sığ bir fırın kabına pirinci boşaltın. Üzerine kabuklu karidesleri, 1 santimetre genişliğinde dilimlenmiş kalamarları ve midyeyi yerleştirin. Bezelyeyi serpiştirin. Alüminyum folyoyla fırın kabının üzerini kapatın. Paella'yı midyeler açılıncaya kadar, yaklaşık 45 dakika, pişirin. Folyoyu üzerinden atıp 10 dakika fırınlayın. Limon dilimleriyle servis edin.