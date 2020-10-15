Paella nedir ve nasıl yapılır? Kolay paella tarifi

Paella, İspanya'ya Endülüs Emevilerinden kalma bir yemektir. İspanya'da 10.YY itibariyle üretilmeye başlanan pirinç, Endülüs bölgesinde bol baharat kullanımı ile bir araya getirilmiş ve daha sonrasında İspanya yemek kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer almıştır. Paella'nın kelime anlamı ise kızartma tavasıdır. İşte, paella tarifi ve yapılışı hakkında detaylı bilgiler

PAELLA MALZEMELERİ

1/4 bardak zeytinyağı

2 soğan

5 diş sarımsak

2 bardak kısa taneli beyaz pirinç

1/2 tatlı kaşığı safran

4 bardak sıcak tavuk suyu

16 çiğ karides

400 gram kalamar

12 siyah midye

Limon dilimleri

Tuz

Karabiber

PAELLA TARİFİ

Fırını 220 derecede ısıtın. Orta hararetli ateşteki geniş bir tencerenin içine zeytinyağını dökün, ince doğranmış soğan ve sarımsakları tencereye atın. Esmerleşmeye başlayana kadar karıştırarak, 10 dakika pişirin. Pirinç ve safranı ekleyin, karıştırarak pirinçler saydamlaşana kadar kavurun. Tavuk suyu ve tuzu ilave edin, kısık ateşte tencerenin kapağını kapatarak pirinçler tavuk suyunun bir kısmını çekinceye kadar (pirinç hafif sulu kalmalı) demlendirin. Tencereyi ateşten alın. Geniş, sığ bir fırın kabına pirinci boşaltın. Üzerine kabuklu karidesleri, 1 santimetre genişliğinde dilimlenmiş kalamarları ve midyeyi yerleştirin. Bezelyeyi serpiştirin. Alüminyum folyoyla fırın kabının üzerini kapatın. Paella'yı midyeler açılıncaya kadar, yaklaşık 45 dakika, pişirin. Folyoyu üzerinden atıp 10 dakika fırınlayın. Limon dilimleriyle servis edin.