Çıtır çıtır dış kaplamasıyla iştah açıcı ara sıcaklardan biri olan paçanga böreği, sofralarınıza nefis bir lezzet katıyor. Yufkanın içinde pastırma ve eriyen peyniriyle, hafifçe sotelenen renkli biberlerin tadı enfes bir lezzet uyumu yakalıyor. Yumurtaya ardından galeta ununa bulanarak kızartılıp dışı çıtır bir katman kazanıyor. Hazırlaması pratik olan ve sıcak sunumuyla masadaki herkesin ilk uzanacağı bu böreğin lezzetine doyum olmuyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız paçanga böreği için videolu tarifi ve malzemeleri...