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Paçanga böreği tarifi (Videolu)

Paçanga böreği tarifi (Videolu)

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Çıtır çıtır dış kaplamasıyla iştah açıcı ara sıcaklardan biri olan paçanga böreği, sofralarınıza nefis bir lezzet katıyor. Yufkanın içinde pastırma ve eriyen peyniriyle, hafifçe sotelenen renkli biberlerin tadı enfes bir lezzet uyumu yakalıyor. Yumurtaya ardından galeta ununa bulanarak kızartılıp dışı çıtır bir katman kazanıyor. Hazırlaması pratik olan ve sıcak sunumuyla masadaki herkesin ilk uzanacağı bu böreğin lezzetine doyum olmuyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız paçanga böreği için videolu tarifi ve malzemeleri...

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Paçanga böreği tarifi (Videolu)
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Paçanga böreği tarifi (Videolu)
Paçanga böreği tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 3 adet yufka
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet kapya biber
  • 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
  • 7-8 dilim pastırma
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

Panesi için:

  • 3 adet yumurta
  • 2 su bardağı galeta unu
Nasıl Yapılır
  1. Harcın hazırlanması
    Biberleri jülyen şeklinde doğrayın. Bir tavanın içerisine zeytinyağını ekleyip ısıtın. Biberleri ilave edip birkaç dakika kavurun ve bir kap içerisine alın. İlk sıcaklığı geçtikten sonra üzerine rendelenmiş kaşar peyniri ve ince ince doğranmış pastırmaları ekleyin.
  2. Şekillendirme aşaması
    Yufkayı büyük üçgen şeklinde kesin. Yufkanın ortasına harçtan bir veya iki yemek kaşığı kadar koyup sarın.
  3. Pişirme aşaması
    Bir kap içerisinde yumurtayı çırpın. Ayrı bir kap içerisine galeta ununu ekleyin. Börekleri önce yumurtaya ve ardından galeta ununa bulayın. Sıvı yağı bir tavada ısıtın. Börekleri ilave edip renk alana kadar kızartın.
  4. Servis aşaması
    Börekleri servis tabağına alıp sıcak sıcak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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