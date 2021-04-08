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Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 08.04.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Paçanga böreği tarifi: Ramazan menülerinden paçanga böreği nasıl yapılır?

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Paçanga böreği tarifi: Ramazan menülerinden paçanga böreği nasıl yapılır?

Ramazan geldi, sofralarda zengin menüler yerini almaya başladı. İftar sofralarının en çok aranan ara sıcak lezzetlerinden olan paçanga böreği, bu yıl da popülerliğini koruyor. Sizlere, çıtır çıtır, sıcacık, iştah açıcı paçanga böreği tarifi hazırladık. İşte adım adım paçanga böreği yapılışı…

Paçanga böreği, yufka ile sıklıkla yapılan bir börek türüdür. İç malzemesi, kaşar peyniri, pastırma, domates, maydanoz ve biberden oluşur. Her bir malzeme ince ya da küçük parçalar halinde doğranır. Bu iç malzemesi yufkanın içine koyulur ve yufka, sigara böreğinde olduğu gibi sarılır. İşte, paçanga böreği tarifi

Paçanga Böreği Tarifi için Malzemeler

3 adet yufka

100 gram kaşar peyniri

80 gram çemensiz pastırma

1 adet domates

2 adet yeşil biber

Paçanga Böreği Yapılışı

Yufkaları üst üste serip önce dört eşit parçaya, sonra da sekiz üçgen parçalara bir kez daha bölün.

Pastırmayı küçük küçük doğrayın.

Ardından kaşar peynirini rendeleyin.

Domateslerin de kabuğunu soyup küçük küp şeklinde doğrayın.

Yeşil biberi halka şeklinde doğrayın.

Ayrı bir kâsede pastırma, kaşar peyniri, domates ve biberi karıştırın.

Hazırladığınız yufka parçalarını tezgâhın üzerinde açın.

İç harcı da yufkanın geniş kısmına yerleştirip kenarlarını katlayın ve rulo şeklinde sarın.

Yağı tencerede kızdırın ve böreklerinizi yağda kızartın.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...

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