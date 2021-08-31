Paçanga böreği tarifi: Gerçek paçanga böreği nasıl yapılır ve nasıl sarılır?

İster brunch şeklinde hazırlayın isterseniz de akşam sofranızda misafirlerinize ikram edin, paçanga böreği tarifi günün her saatinde harika bir meze olarak her zaman yer edinir. Peki paçanga böreği kusursuz bir şekilde nasıl sarılır, en lezzetli paçanga böreği nasıl yapılır? İşte evde kolay paçanga böreği tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Paçanga Böreği Malzemeleri

3 adet yufka

100 gram kaşar peyniri

80 gram çemensiz pastırma

1 adet domates

2 adet yeşil biber

Paçanga Böreği Nasıl Yapılır?

Yufkaları üst üste serip dörde bölün ve sekiz eşit üçgen parçalar elde edin.

Pastırmayı küçük küçük doğrayın.

Kaşar peynirini de rendeleyin.

Domateslerin de kabuğunu soyup küçük küp şeklinde doğrayın.

Yeşil biberi de halka şeklinde doğrayın.

Bir kasede pastırma, kaşar peyniri, domates ve biberi karıştırın.

Hazırladığınız yufka parçalarını tezgahın üzerinde açın.

İç harcı da yufkanın geniş kısmına yerleştirip kenarlarını katlayın ve rulo şeklinde sarın.

Yağı tencerede kızdırın ve böreklerinizi yağda kızartın.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...

Paçanga Böreği Nasıl Sarılır?

Paçanga böreğini düzgün bir şekilde sarabilmek için yufkaları üçgen şekilde eşit parçalara bölmeniz önemlidir. Bir kasede pastırma, kaşar peyniri, domates ve biberi karıştırın. Üçgen yufka parçalarını mutfak tezgahının üzerine açın. Kasede karıştırdığınız malzemeleri 1-2 kaşık olacak şekilde üçgen yufka parçasının geniş kısmına doğru yerleştirin ve önce kenarlardan katladıktan sonra rulo şeklinde sarın. Yufkanın ucunu kapamak içinse ufak bir kaseye su hazırlayın ve yufkanın ucunu en son ıslatın ve yapıştırın.