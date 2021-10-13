Paça nasıl temizlenir? Kelle paça kolayca nasıl temizlenir?

Paça temizlenirken dikkatli ve hijyenik olmalıdır. Kelle paça çorbası yapmak için öncelikle paça temizlenir. Kelle ve paça temizlenirken öncelikle dağlama ve ütüleme yapılmalıdır.

Paça Nasıl Temizlenir?

Paça temizlenirken öncelikle ilk dağlama ve ütüleme yapılır. Ütülemeye ise ütülme de denilmektedir. Geçmişten günümüze devam eden bu yöntem sıklıkla kullanılır. Hayvan kesildikten sonra ayaklarışişe benzeyen ve ateşte iyice ısınan demirler ile tutulur. Demire takılan ayakların tüyü de ateşte dikkatli bir şekilde yakılır. Demir tellerden oluşan fırça kullanılarak yanan kıllar da deriden tam olarak temizlenir. Ayaklar iyice temizlenene kadar işlem sürdürülür. Ayak ise iyice dağlanır. Ayaklar ara sıra fırça ile temizlenir. Kelle ve paçada kıl kalmayıncaya kadar temizleme işlemi de rahat bir şekilde tamamlanır.

Kelle Paça Kolayca Nasıl Temizlenir?

Kelle ve paçayı temizlemek oldukça dikkat ister. Hijyenik ve sağlıklı bir yemek yapmak için öncelikle kelle ve paçanın temizlenmesi gerekmektedir. Kelle ve paçayı kolayca temizlemek için doğru metotları kullanmak gerekir. Ocak ateşi yakıldıktan sonra kelle ve ayaklar ateş üzerinde iyice ütülür. Ayak ve kellede bulunan kıllar gidene kadar iyice yakılır.

Hepsi beyazlayana kadar bıçakla kazınması sağlanır. Ayrıca paçadaki kıl dağarcıkları da çıkarıldıktan sonra yaklaşık 3 saat kadar sıcak suda bekletilir. Kellenin çenesi ise yanaklardan kesilerek dikkatli bir biçimde çıkarılır. Sonrasında ise kelledeki burnun içi taşa vurularak içerisi de iyice boşaltılıp temizlenir. Kelle kısmı yeniden yıkanır. Kelle ve paçanın iyice ütülmesi hijyen açısından çok önem taşımaktadır.

Ateşte kızan şişler ile kelle ve paça dağlanır. Dağlanan kelle ve paça yeniden fırçalanır. Düzenli bir şekilde dağlama işlemine de devam edilir. Kelle ve paçalar temizlenirken her bir detaya dikkat edilmelidir. Kelle paça çorbası yapılmadan önce kelle ve paçanın doğru temizlenmesi çok önem taşımaktadır. Kelle ve paça tamamen temizlendikten sonra çorba yapılabilir.

Kelle Temizlenirken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kelle temizlenirken önce demir çubuğa takıldıktan sonra harlı ateşte tüm tüyleri ütülmelidir. Ütülen kelle bir bıçak yardımı ile güzelce kazınır. Kellenin kafasında hiç tüy kalmayacak şekilde işlem tekrar edilir. Kellenin üzerinde kulak kısmındaki tüylerin çıkarılması için şiş telleri iyice ısıtılıp üzerine de bastırılmalıdır. Kellenin ütme işlemi bittikten sonra büyük bir kovanın içerisine su konulur. Kelle bu suya atılarak yaklaşık 1 saat kadar bekletilir. Kelle suyun içerisinde kaldıkça yanık isler de kolay bir şekilde çıkacaktır. Suyun içinden çıkartılan kelleye kullanılmayan bir bulaşık süngeri sürtülerek kalan tüy ve işler de iyice çıkarılır.

Kelle iyice temizlendikten sonra islerin gitmesi için kelle su içerisinde bekletilir. Hemen sonrasında ise büyük bir balta ve ya satır ile kafa ikiye bölünür. İkiye bölünen kafa yıkandıktan sonra ayrılan kısımlar buzlukta bekletilebilir. İstenildiği takdirde hemen de kullanılabilir.

Günümüzde en sevilen yemeklerden birisi de kelle paçadır. Kelle paça yapılırken önce kelle akşamdan suya konularak sabaha kadar bekletilir. Su ise yaklaşık 4 defa değiştirilir. Kelle düdüklü tencerede iyice haşlanmalıdır. Yaklaşık 1 saat düdüklüde haşlanan kelle iyice pişecektir. Etler didiklendikten sonra tencerede un iyice kavrulur. Bir bardak su eklenerek karıştırılır. Topaklanan un süzgeç ile ezilir. Kellenin kaynadığı su bu karışıma eklenir. Tuz da eklendikten sonra sos hazırlanır.