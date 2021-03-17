Özbek pilavı tarifi ve yapımı: Özbek pilavı nasıl yapılır?

Özbek pilavının yapılışı aşamalı şekilde gerçekleştiriliyor. İçerisinde et ve havuçta bulunan Özbek pilavı, Özbekistan'ın tarihi kenti olan Buhara'da özel günler ve düğün sofralarında sunuluyor. Et kısık ateşte kendi suyu ile yaklaşık 40 dakika pişiriliyor.

ÖZBEK PİLAVI TARİFİ

500 g kuşbaşı kuzu eti (kemiksiz)

4 su bardağı su

2,5 tatlı kaşığı tuz

1 orta boy soğan

2 orata boy havuç

6 yemek kaşığı margarin

2 su bardağı pirinç

2 tatlı kaşığı karabiber

ÖZBEK PİLAVII NASIL YAPILIR?

Et kısık ateşte kendi suyu ile yaklaşık 40 dakika pişirilir. Daha sonra su ve yarım tatlı kaşığı tuz eklenir, yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirilmeye devam edilir. Bu arada soğan küçük küçük; havuç kibrit çöpü şeklinde doğranarak yağda, kısık ateşte ara sıra karıştırılarak kavrulur. Et, suyunu çekince havuç karışımına eklenir. Birkaç kez çevrilir ve tencerenin dibine yayılır. Üzerine pirinç, 500 ml su ve tuz eklenerek kaynamaya bırakılır. Önce orta, sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar 15-20 dakika pişirilir. Karabiber serpilir ve üzerine peçete konup 20 dakika dinlendirilir.