Özbek pilavı nasıl yapılır? Tam kıvamında Özbek pilavı tarifi

Özbek Pilavı Malzemeleri

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

2 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)

5 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

400 gram kuşbaşı kuzu eti

3 su bardağı pirinç

4. 5 – 5 su bardağı sıcak su

2 baş sarımsak

Tuz, kimyon, karabiber

Özbek Pilavı Nasıl Yapılır?

Pilav tenceresinde sıvı yağ ve tereyağı eritilir.

Piyazlık doğranan soğanlar ekleyin ve karamelize olana dek kavurun.

Kuşbaşı etleri tencereye ekleyin, suyunu çekene kadar kavurun.

Etler suyunu çekip kavrulduktan sonra rendelenmiş havuçları ekleyin ve karıştırın

Havuçlar yumuşayınca pirinçleri de ekleyerek 3 dakika daha kavurun

Su, tuz, kimyon ve karabiberi de eklendikten sonra karıştırıp 2 baş sarımsağı pilavın üstüne koyun hafifçe bastırın. Tencerenin kapağını kapatın.

5 dakika yüksek ateşte, 10 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra servis edin.

Özbek Pilavı Püf Noktası

Özbek pilavını hazırlamadan önce etleri önceden haşlamakta fayda var. Kavrulursa hem zamandan tasarruf etmiş olursunuz hem de etiniz daha lezzetli olur. Bunun için, etlerinizi önceden haşlayın ve yemek esnasında kavurmanızı tavsiye ederiz.