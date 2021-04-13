Özbek pilavı nasıl yapılır? Tam kıvamında Özbek pilavı tarifi
Orta Asya davet sofralarını süsleyen Özbek Pilavı, iri parçalar halinde kesilen kuzu etinin lezzeti, havuç ve soğanın aroması yanı sıra tane tane dökülen pirinci ile vitamini bol, tadına doyum olmayan bir yemeğe dönüşüyor. İftar menülerini kalabalık sevmeyenler için güzel bir ana yemek alternatifi sunan Özbek pilavının yapılışı ve malzemelerini haberimizde bulabilirsiniz.
Özbek Pilavı Malzemeleri
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
2 adet kuru soğan (piyazlık doğranmış)
5 adet orta boy havuç (rendelenmiş)
400 gram kuşbaşı kuzu eti
3 su bardağı pirinç
4. 5 – 5 su bardağı sıcak su
2 baş sarımsak
Tuz, kimyon, karabiber
Pilav tenceresinde sıvı yağ ve tereyağı eritilir.
Piyazlık doğranan soğanlar ekleyin ve karamelize olana dek kavurun.
Kuşbaşı etleri tencereye ekleyin, suyunu çekene kadar kavurun.
Etler suyunu çekip kavrulduktan sonra rendelenmiş havuçları ekleyin ve karıştırın
Havuçlar yumuşayınca pirinçleri de ekleyerek 3 dakika daha kavurun
Su, tuz, kimyon ve karabiberi de eklendikten sonra karıştırıp 2 baş sarımsağı pilavın üstüne koyun hafifçe bastırın. Tencerenin kapağını kapatın.
5 dakika yüksek ateşte, 10 dakika kısık ateşte pişirdikten sonra servis edin.
Özbek Pilavı Püf Noktası
Özbek pilavını hazırlamadan önce etleri önceden haşlamakta fayda var. Kavrulursa hem zamandan tasarruf etmiş olursunuz hem de etiniz daha lezzetli olur. Bunun için, etlerinizi önceden haşlayın ve yemek esnasında kavurmanızı tavsiye ederiz.