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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 29.09.2020 - 15:09 | Son Güncelleme:

Özbek pilavı nasıl yapılır? Özbek pilavı malzemeleri neler? İşte adım adım Özbek pilavı tarifi

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Özbek pilavı nasıl yapılır? Özbek pilavı malzemeleri neler? İşte adım adım Özbek pilavı tarifi
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Özbekistan’ın en bilindik yemeklerinden biri olan Özbek pilavı, bulunduğu bölgede plov, polov ve aş gibi farklı isimlerle anılmaktadır. Özbek pilavını Özbekistan'ın tarihi kenti olan Buhara'da özel günler ve düğün sofralarında sunulmaktadır. Peki, Özbek pilavı nasıl yapılır? Özbek pilavı malzemeleri neler? İşte adım adım Özbek pilavı tarifi

Özbekistan'ın milli yemeği olan Özbek pilavı, özellikle Afyonkarahisar mutfağında sıkça karşımıza çıkan etli ve havuçlu bir pilav. İç pilavı andıran Özbek pilavının özelliği içerisinde et ve havucun yer almasıdır. Pilavınızın içine isterseniz haşlanmış nohut ya da soğan ekleyerek daha da zenginleştirebilirsiniz. Peki, Özbek pilavı malzemeleri neler? İşte adım adım Özbek pilavı tarifi

Özbek Pilavı Malzemeleri Nelerdir? 

• 500 g kuşbaşı kuzu eti (kemiksiz)
• 4 su bardağı su
• 2,5 tatlı kaşığı tuz
• 1 orta boy soğan
• 2 orata boy havuç
• 6 yemek kaşığı margarin
• 2 su bardağı pirinç
• 2 tatlı kaşığı karabiber 

Özbek Pilavı Nasıl Yapılır?

Et kısık ateşte kendi suyu ile yaklaşık 40 dakika pişirilir. Daha sonra su ve yarım tatlı kaşığı tuz eklenir, yumuşayıncaya kadar kısık ateşte pişirilmeye devam edilir. Bu arada soğan küçük küçük; havuç kibrit çöpü şeklinde doğranarak yağda, kısık ateşte ara sıra karıştırılarak kavrulur. Et, suyunu çekince havuç karışımına eklenir. Bir kaç kez çevrilir ve tencerenin dibine yayılır. Üzerine pirinç, 500 ml su ve tuz eklenerek kaynamaya bırakılır. Önce orta, sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar 15-20 dakika pişirilir. Karabiber serpilir ve üzerine peçete konup 20 dakika dinlendirilir.

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