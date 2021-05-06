Osmaniye Yemekleri - Osmaniye'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Osmaniye Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Osmaniye mutfağı çok lezzetli yemeklere sahip olan bir mutfaktır. Yemek kültürü gelişmiş olan bu şehirde oldukça nefis yemekler yiyebileceğinize emin olabilirsiniz. Osmaniye şehrine yolu düşünler bu nefis yemeklerin tadına bakmadan geri dönmemelidir. Hem yemekleri hem de tatlıları ile meşhur olan Osmaniye bu açıdan uğrak yerlerden birisi olmayı başarmıştır.

Meşhur Osmaniye Yemekleri - Osmaniye Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

- Mahluta Çorbası

- İçli Köfte

- Kaburga Dolması

- Lahana Sarması

- Zorkun Tava

- Etli Kömbe

- Sarı Burma Tatlısı

- Osmaniye Fıstıklı Şeker

- Osmaniye Simidi

1. Mahluta Çorbası

Mahluta çorbası, Akdeniz bölgesinin birçok yerinde sık sık yapılan bir çorbadır. Mahluta çorbasının benzediği çorba türü ise mercimek çorbasıdır. Mercimek çorbası taneli olarak yapılmazken mahluta çorbası taneli olarak yapılır. Pişen mahluta çorbası sıcacık haliyle yiyenleri kendine hayran bırakmaktadır. Osmaniye sınırları içerisinde bu nefis çorbayı rahatlıkla bulabilirsiniz. Tadına bakılması gereken nefis çorbalardan birisi olduğunu bilmelisiniz.

2. İçli Köfte

Akdeniz mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden birisi olan bu yemek muhteşem bir tada sahiptir. Zaten içli köfteyi bilmeyen yoktur. Bu lezzetli yemeği Osmaniye'de yemek ise ayrı bir keyiftir. Çünkü, Osmaniye şehrinde yapılan içli köfte aşırı derecede lezzetlidir. Bu lezzetli yemek servis edilirken yanına yeşillik ve limon dilimleri eklenir. Yemesi keyifli olan içli köfteyi afiyetle tüketebilirsiniz.

3. Kaburga Dolması

İsmini duyanların bile karnını acıktıran bu yemek son derece lezzetli olmasının yanında herkesi doyurabilecek türden bir yemektir. Oğlak veya keçi kaburgası ile hazırlanan bu yemek muhteşem bir görünüme sahiptir. Osmaniye'ye gittiğiniz zaman kaburga dolmasını kesinlikle deneyin ve tadını kendiniz görün. Özel olarak hazırlanan kaburga dolması Osmaniye'de en iyi şekilde sunulmaktadır.

4. Lahana Sarması

Lahana sarması Osmaniye taraflarında etli olarak yapılmaktadır. Pirinç veya bulgur ile hazırlanan iç harca baharatlar ve kıyma eklenerek lahanalar sarılır. Çok iyi bir şekilde pişen lahanaları ev yapımı yoğurt ile keyifle yiyebilirsiniz. Yanında genellikle elde açılan açık ekmek tüketilmektedir. Lahana sarması sevenler bu nefis yemeği birde Osmaniye şehrinde denemelidir. Daha önce lahana sarmasının tadına bakmayanlarda mutlaka Osmaniye usulü lahana sarmasından yemelidir.

5. Zorkun Tava

Osmaniye ve çevresinde Zorkun tava ismini sıklıkla duyabilirsiniz. Bu tava yemeğinin içerisine kuzu kuşbaşı, domates, biber ve soğan gibi lezzetli malzemeler girmektedir. Zorkun tava genellikle sıcacık pide ekmeği ile tüketilmektedir. Osmaniye'de yemeniz gereken en lezzetli yemeklerin başında Zorkun tavanın geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

6. Etli Kömbe

Bu yemek etli kıyma yemeği olarak Osmaniye şehrinde zevkle tüketilmektedir. Osmaniye'de geleneksel olan yemeklerden birisi olarak uzun zamandan beri meşhur olarak dikkat çekmiştir. Osmaniye'de bulunan yerel halkın en çok sevdiği lezzetlerin başında gelen etli kömbeyi yemek büyük bir şanstır. Yapımı ise biraz zahmetlidir. Yiyen kişilerin bayıldığı ve sçok sevdiği bir yiyecek olduğu bilinmektedir.

7. Sarı Burma Tatlısı

Sarı burma tatlısı özellikle Adana, Mersin ve Osmaniye taraflarında yaygın olarak yenir. Hamurdan yapılan bu nefis tatlıyı birçok köşe başında görebilirsiniz. Taze ve çıtır halde tüketildiğinde ayrı bir lezzetli olmaktadır. Yani tatlıyı ilk yapıldığı zaman yemek daha keyiflidir. Ertesi güne kaldığı zaman yumuşadığı için tadı kötü olabilir. Zaten genellikle yapılır yapılmaz birçok kişi ayaküstü bu tatlıyı yemektedir. Sarı burma tatlısının cevizli ve üzeri çekilmiş Antep fıstığı ile süslenmiş halini bulabilirsiniz.

8. Osmaniye Fıstıklı Şeker

Osmaniye'de özgü olan Osmaniye fıstıklı şekeri şehrin her noktasında bulabilirsiniz. Yemesi keyifli olan ve lezzetli olan bu fıstıklı şekerin yapımında yer fıstığı, susam ve şeker kullanılmaktadır.

9. Osmaniye Simidi

Osmaniye simidi sıcacık ve çıtır hali ile kahvaltıların vazgeçilmezi olmayı başarmıştır. Ayrıca gün içerisinde açlığı olan kişiler Osmaniye simidini alarak açlığını yatıştırmaktadır. Osmaniye'de yolu düşenler bu simidi kesinlikle denemelidir. Boş susamlı ve odun ateşinde pişen simidin tadı harikadır. Günün her saatinde sıcacık ve taze olan Osmaniye simidini bulabilirsiniz.