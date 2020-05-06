Oruç tutanlar dikkat: Sağlıklı sindirim için laktozsuz süt tüketin

Ramazan ayının başlamasıyla beraber beslenme düzenindeki değişiklikler, sindirim sistemi rahatsızlıklarını da artırıyor. Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıları gidermek için uzmanlar, bir bardak laktozsuz süt içilmesini tavsiye ediyor.

Prof. Dr. Neriman İnanç, özellikle Ramazan ayında mevcut yeme düzeninin değişmesi nedeniyle hazımsızlık ve kabızlık sorunlarının arttığına dikkat çekiyor.

Sindirim sisteminde oluşan sıkıntıların giderilmesi için bol sıvı tüketilmesini öneren Prof. İnanç, “Oruç tutanların gün boyunca beslenememesi ve iftar zamanında da ağır gıdalar tüketmesi sindirim sistemini zorlar. Bu zorlama da önemli sıkıntılara neden olur. Bunların en belirgini halk arasında kabızlık olarak bilinen rahatsızlıktır. Bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde etkili olan yiyecek ve içecekler tüketilmelidir. Bu nedenle laktosuz sütün tüketilmesi yararlı olmaktadır” dedi.