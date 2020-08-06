Orman meyveli tart tarifi

Tart hamuru için un, pudra şekeri ve tuzu mutfak robotunun haznesinde karıştırın.

Küp küp doğranmış soğuk tereyağını ekleyerek un ve yağ özleşene kadar karıştırmaya devam edin.

Yumurta sarılarını soğuk su ile karıştırın.

Robottaki malzemeye azar azar ekleyerek hamur toparlanana kadar karıştırın.

Hamuru sarıp 1 saat kadar buzdolabında dinlendirin.

TART HAMURU YAPMANIN PÜF NOKTALARI İÇİN TIKLAYIN

Bu esnada krem patiseriyi hazırlamak için yumurta sarılarını şeker ve mısır nişastası ile derin bir kasede şeker eriyene ve karışımın rengi beyazlaşana kadar çırpın.

Sütü tencereye alın.

Vanilya çubuğunun ortasındaki çekirdekli kısmı bıçakla kazıyıp süte ekleyin ve kaynatın.

Yumurta sarılarına sütten biraz ekleyip ılıştırdıktan sonra süt tenceresine ekleyin.

Karıştıra karıştıra muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra içine tereyağını parça parça ekleyip kıvam ve parlak bir görünüm almasını sağlayın.

Kremayı soğuması için ayrı bir kaba alıp ılındıktan sonra üzerini streç filmle kapatarak buzdolabına kaldırın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Hamuru unladığınız soğuk bir tezgahta merdane yardımıyla açın (çapı kalıptan biraz daha geniş olmalı).

Kalıba yerleştirdiğiniz hamurun kenarlarındaki fazlalıkları kesin.

Üzerine kalıp ölçüsünde kesilmiş bir pişirme kağıdı yerleştirip nohut taneleri dökerek ağırlık yapmasını sağlayın.

Kalıbı fırına verip 25 dakika kadar pişirin.

Ardından nohutları ve pişirme kağıdını alın ve 5 dakika daha fırınlayın.

Tart hamurunu fırından aldıktan sonra biraz ılınmasını bekleyin.

Üzerine krem patiseriyi her yanı dengeli olacak şekilde yayın.

Son olarak orman meyvelerini dilediğiniz gibi yerleştirin.

Bir süzgeç yardımıyla pudra şekeri de serperek servis edin. Afiyet olsun…