Orman kebabı nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Orman kebabı, yumuşacık pişen etin ve renkli sebzelerin lezzetini aynı tabakta buluşturarak sofralarınız için enfes bir ana yemek seçeneği oluyor. Bezelye ve havucun kattığı lezzetle lokum gibi pişen etler, dumanı üstünde sunumuyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Orman kebabının yanına çok yakışacak sıcacık bir yayla çorbasından domatesli pilava, iştah açıcı bir mezeden ferahlatıcı salata ve serinletici tatlıya kadar en leziz tarifleri bir araya getirdik. İşte, sofranızı tam bir lezzet şölenine dönüştürecek 5 nefis seçenek eşliğinde orman kebabı tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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ORMAN KEBABI YAPILIR?

Orman kebabı, yumuşacık pişen etin ve sebzelerin lezzetini aynı tabakta buluşturuyor. Bezelye ve havucun kattığı lezzetle lokum gibi pişen etler, sofralarınız için enfes bir ana yemek seçeneği oluyor.

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ORMAN KEBABININ YANINA YAKIŞAN 5 LEZİZ TARİF:

Yayla çorbası

Domatesli pilav

Karamelize soğan mezesi

Çoban salata

Bici bici

YAYLA ÇORBASI





Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor.

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DOMATESLİ PİLAV

Basmati pirinci ile hazırlanan bu nefis pilav, taze yaz domateslerinin ve tereyağının lezzeti ile hazırlanıp sofranıza renk katıyor.

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KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ





Karamelize edilen arpacık soğanların lezzeti, nar ekşisinin ve baharatların iştah açıcı tadıyla enfes bir uyum yakalıyor.

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ÇOBAN SALATA

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Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

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BİCİ BİCİ





Adana'ya özgü bici bici, sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı etkisiyle hem çocukların hem de yetişkinlerin severek tükettiği bir seçenek oluyor.