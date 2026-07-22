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#orman kebabının yanına ne gider?#yayla çorbası nasıl yapılır?#domatesli pilav nasıl yapılır?#karamelize soğan mezesi nasıl yapılır?#çoban salata nasıl yapılır?
Orman kebabı nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Orman kebabı nasıl yapılır? Yanına ne gider?

Lezizz
Lezizz
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Orman kebabı, yumuşacık pişen etin ve renkli sebzelerin lezzetini aynı tabakta buluşturarak sofralarınız için enfes bir ana yemek seçeneği oluyor. Bezelye ve havucun kattığı lezzetle lokum gibi pişen etler, dumanı üstünde sunumuyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Orman kebabının yanına çok yakışacak sıcacık bir yayla çorbasından domatesli pilava, iştah açıcı bir mezeden ferahlatıcı salata ve serinletici tatlıya kadar en leziz tarifleri bir araya getirdik. İşte, sofranızı tam bir lezzet şölenine dönüştürecek 5 nefis seçenek eşliğinde orman kebabı tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Orman kebabı nasıl yapılır Yanına ne gider
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ORMAN KEBABI YAPILIR?

Orman kebabı, yumuşacık pişen etin ve sebzelerin lezzetini aynı tabakta buluşturuyor. Bezelye ve havucun kattığı lezzetle lokum gibi pişen etler, sofralarınız için enfes bir ana yemek seçeneği oluyor.

Gözden KaçmasınOrman kebabı tarifi (Videolu)Orman kebabı tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ORMAN KEBABININ YANINA YAKIŞAN 5 LEZİZ TARİF:

  • Yayla çorbası
  • Domatesli pilav
  • Karamelize soğan mezesi
  • Çoban salata
  • Bici bici

YAYLA ÇORBASI

Orman kebabı nasıl yapılır Yanına ne gider

Pirinç, yoğurt ve yumurtayla hazırlanan bu nefis çorba, yumuşacık içimiyle ana yemeklerden önce severek tüketiliyor.

Gözden KaçmasınYayla çorbası tarifi (Videolu)Yayla çorbası tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

DOMATESLİ PİLAV

Basmati pirinci ile hazırlanan bu nefis pilav, taze yaz domateslerinin ve tereyağının lezzeti ile hazırlanıp sofranıza renk katıyor.

Gözden KaçmasınDomatesli pilav tarifi (Videolu)Domatesli pilav tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

KARAMELİZE SOĞAN MEZESİ

Orman kebabı nasıl yapılır Yanına ne gider

Karamelize edilen arpacık soğanların lezzeti, nar ekşisinin ve baharatların iştah açıcı tadıyla enfes bir uyum yakalıyor.

Gözden KaçmasınKaramelize soğan mezesi tarifi (Videolu)Karamelize soğan mezesi tarifi (Videolu)TARİFİ GÖRÜNTÜLE

ÇOBAN SALATA

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Orman kebabı nasıl yapılır Yanına ne gider

Çoban salata, taze sebzelerin bol limonlu ve zeytinyağlı sosla harmanlanmasıyla sofraların en sevilen eşlikçileri arasında yer alıyor.

Gözden KaçmasınÇoban salata tarifiÇoban salata tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

BİCİ BİCİ

Orman kebabı nasıl yapılır Yanına ne gider

Adana'ya özgü bici bici, sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı etkisiyle hem çocukların hem de yetişkinlerin severek tükettiği bir seçenek oluyor.

Gözden KaçmasınBici bici tarifiBici bici tarifiTARİFİ GÖRÜNTÜLE

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