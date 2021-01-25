Online peynir atölyesi 1 ayda 50 bin kişiye ulaştı

Ücretsiz online yapılan ve 1 ay süren Peynir Atölyesi'nde antik çağdan günümüze peynirin yapımından bugünkü peynir varlığımıza, peynir çeşitlerinden peynir yapımına kadar çok sayıda bilgi paylaşıldı. Atölyeye Kıbrıs, İngiltere, Almanya, Singapur, Malta, Avusturya, Ürdün, Rusya, ABD, İsviçre'den katılımlar oldu. Peynir Atölyesi'nin son haftasında girişimci Öznur Apaydın Arıkan, şirden mayalı geleneksel salamura peyniri yapımını uygulamalı anlattı.



ÜRETİLEN 40 TON, SATILAN 500 TON



TOBB Karaman Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Ahsen Toktay, Karaman Divle obruk peynirinin dünyadaki en iyi ilk 5 peynir arasında olduğunu belirtti. Karaman Ticaret ve Sanayi Odasının 2017 yılında Divle obruk peynirine coğrafi işaret belgesi aldığını aktaran Toktay, "Divle Obruğumuz'un kapasitesi 40 ton ama piyasada 500 ton peynir satılıyor. Coğrafi işaretin daha etkin kullanımı ve tüketicinin bilinçlenmesi konusunda daha çok çalışmamız lazım" dedi.



YERİN 38 METRE ALTINDAN GELEN LEZZET



Karaman Divle obruk peynirinin yüzde 70 koyun, yüzde 30 keçi sütünden elde edildiğini, özel tulumlarda Divle Obruğu'nda yerin 38 metre altında 6 ay 4 derecede bekletilerek olgunlaştırıldığını anlatan Toktay, "Lezzetini Ak Karaman ve mor Karaman koyununun yağlı sütünden ve obruğun florasından alıyor. Yüzde 80 derece rutubet 4 derecede bekletilen peynir obruğun kendine has bakterisi ile besleniyor" dedi.

Fransa'dan gelen bir grubun Divle obruk peyniri bakterisini kazıyarak Fransa'ya götürdüğünü, ancak aynı ürünü elde edemediğini kaydeden Toktay, "Çünkü bu ürün tamamen bölgeye has floradan elde ediliyor" dedi.



PEYNİR FARKINDALIĞI ARTTI



ATB Başkanı Ali Çandır, pandemi döneminde tarımsal eğitimi sürdürebilmek amacıyla başlatılan uzaktan eğitim programının başarıyla devam ettiğini belirtirken, "Peynir Atölyesi'nde bir ayda 50 bin kişiye ulaşmak büyük başarı. Eğitim veren tüm hocalarımıza, eğitmenlerimize, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

2019 yılında düzenledikleri Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX'te Anadolunun peynir zenginliğini bir araya getirdiklerini anımsatan Çandır, Divle obruk peynirinin de YÖREX'te büyük ilgi gördüğünü belirtti. Çandır, yaptıkları çalışmalarla yöresel ürünlerin farkındalığını ve ekonomiye kazandırılmasını sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.



Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca da eğitime katılanların yüzde 90'ının kendi peynirini yaptığını, eğitimler sayesinde coğrafi işaretli peynir tüketmeye yönelik farkındalık oluştuğunu, katılımcıların yüzde 99'unun yeni eğitimlere katılmak istediğini belirttiğini söyledi.



Peynir Atölyesi'nin sonunda sınava tabi tutulan katılımcılar arasında başarılı olanlara belge verildi.