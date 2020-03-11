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Haber Giriş: 11.03.2020 - 11:11,
Olmazsa olmazımız çayı ne kadar yakından tanıyorsunuz?
Çay Türkiye'de sıcak bir içecekten öte adeta bir kültür. Peki çayın tarımından saklanmasına ve demlenmesine ne kadar bilgi sahibisiniz? İşte tavşan kanı çay testimiz...
Kış çayı nasıl yapılır? Evde hazırlayabileceğiniz 6 kış çayı tarifiKış çayları, hastalıklara karşı kış aylarında en güçlü doğal silahlar arasında yer alıyor. Grip, boğaz ağrısı, öksürük gibi kış hastalıkları karşısında çok etkili olan doğal bitki çaylarının yapılışı da oldukça pratik. İşte Sevde Aksu Taner'in tarifiyle ıhlamur, nane, portakal, ekinezya gibi bitkilerle yapabileceğiniz kış çayları.