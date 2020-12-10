Olgun muzları değerlendirebileceğiniz kolay tarifler

Muzlu pankek

Muzlarınız kararmaya ve iyice yumuşamaya başladıysa, onları harika bir kahvaltılık olan pankekle değerlendirebilirsiniz. Yumurta, muz ve biraz da yulaf unuyla hazırladığınız bu lezzetli hamur işine bayılacaksınız.



Muzlu granola



Ev yapımı granola, sağlıklı atıştırmalıkların en iyisidir ve aynı zamanda sizi uzun süre tok tutmaya yarar. Püre haline getirilmiş muzun eklenmesi sadece lezzet katmakla kalmaz, eklenen bal ve yağı azaltmaya da yardımcı olur. Ayrıca ekstra şeker eklemenize de gerek kalmaz. Tarifinizi ayrıca cevizle birlikte bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.



Yulaf lapası



Besleyici bir kahvaltı ve harika bir diyet için muzlu yulaf lapasını mutlaka denemelisiniz. Dilerseniz bir çay kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı ekleyerek, yağ ihtiyacınızı giderebilir ve kalori yakımını hızlandırabilirsiniz.



Muzlu tost



Alışılmışın biraz dışında olan bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. Muzu fıstık ezmesi, bal ve biraz tarçınla karıştırdığınızda, kızarmış ekmeğinize çok yakışacaktır.



Muzlu milkshake

İşte sağlıklı bir milkshake tarifi! Tercihen badem sütüyle hazırladığınız milkshake’inizi, dilerseniz balla ve tarçınla tatlandırabilirsiniz.



Muzlu ekmek



Muzlu ekmeği hazırlamak için biraz tereyağı ve şekeri çırpın, muz ve yumurtayı da ekleyerek püre haline getirin. Ardından, un ve biraz kabartma tozu ve tuzu da ilave ederek yavaşça karıştırmaya devam edin. Elde ettiğiniz hamuru yağlı kağıt serdiğiniz kare fırın kabınıza aktarın ve yaklaşık bir saat 180 derecede pişirin. Unutmayın ki, muzlar ne kadar olgunsa, ekmek o kadar tatlı ve aromalı olur.



Muzlu fıstık ezmeli mus



Olgun muzlar, fıstık ezmesiyle birleştiğinde ortaya şeker oranı oldukça az olan bir tatlı çıkıyor. Kendinizi yerken mutlu hissedebileceğiniz bu parfeyi çocuklarınızla da kolayca yapabilirsiniz.



Muzlu tarçınlı dondurma



Evde harika dondurmalar hazırlamak için ille de bir makineye ihtiyacınız yok. Bu tarifte gerekli olan tek şey yoğurt ve muz! Yoğurt, muzun tatlılığını dengelemek için harika bir alternatif olacaktır. Öncelikle bu muhteşem ikiliyi mutfak robotunda püre haline getirin. Ayrıca, önceden dondurulmuş muz parçalarını kullanmak size daha pürüzsüz bir doku sağlar ve donma süresini kısaltır, böylece dondurma keyfi için uzun süre beklemenize de gerek kalmaz.