Oldukça kolay Hatay usulü zeytinyağlı humus tarifi

İşte, evinizde kolayca yapabileceğiniz Hatay usulü Humus tarifi;

Malzemeler:



2,5 su bardağı haşlanmış nohut (İyi haşlanmış olması çok daha iyi sonuç aldırır.)

1,5 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

Orta boy yarım limonun suyu

Üzeri için:

Zeytinyağı

Kimyon

Pul biber

Doğranmış maydanoz

Salatalık (Tercihen)

Domates (Tercihen)

Biber (Tercihen)

Turşu (Tercihen)

Yapılışı



Bütün malzeme blender'dan geçirilip macun kıvamına gelinceye kadar devam edilir.

Blender'dan çıkarılan malzeme, servis edilecek tabaklara bir kaşık yardımıyla yayılır.

Üzerine kimyon, pul biber, doğranmış maydanoz serpilir ve zeytinyağı gezdirilir.

Tabağın etrafına hem görsellik hem de humusla beraber yemek için arzuya göre domates, biber, salatalık, turşu dizilebilir.



Afiyet olsun.



Tarifle ilgili her türlü sorunuzu, Instagram hesabım aracılığıyla çekinmeden yöneltebilirsiniz.

Instagram: @belginekmen