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İHA
Haber Giriş: 08.10.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Normal turşu gibi yapılıyor ama sadece suyu içiliyor

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Normal turşu gibi yapılıyor ama sadece suyu içiliyor
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Eskişehir’de, nadir yapılan ve özellikle solunum rahatsızlığı yaşayanlar tarafından tercih edilen çam kozalağı turşusunun sadece suyu içiliyor.

Turşu, Anadolu insanının gündelik yaşamında yemeklere eşlik eden önemli lezzetler arasında yer alıyor.

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Çok şifalı olduğuna inanılan çam kozalağı pekmezi işte böyle yapılıyor
Çok şifalı olduğuna inanılan çam kozalağı pekmezi işte böyle yapılıyor

Sağlık açısından da önemli faydalı olduğu belirtilen turşuda malzeme olarak kullanılan bir çok alışık ürünler olduğu gibi sıra dışı ürünler de yer alıyor. 

Normal turşu gibi yapılıyor ama sadece suyu içiliyor

Bunlardan en sıra dışı olanı ve az duyulanı çam kozalağı turşusu. Eskişehir’de turşu dükkanı işleten Maviye Ünal, kozalak turşusunu satan nadir işletme sahiplerinden.

Özellikle solunum yolu rahatsızlığı çeken insanların bu turşuyu talep ettiğini belirten Ünal; “Çam kozalağı turşusu normal turşular gibi kuruluyor. Kozalak turşusu henüz herkes tarafından bilinen bir ürün değil. Ama solunum rahatsızlığı olan insanlar bunu iyi biliyor ve faydalarından dolayı müşterimiz oluyor” dedi.

Normal turşu gibi yapılıyor ama sadece suyu içiliyor


“HERKES KOZALAĞIN DA YENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR”

Turşunun nasıl tüketileceğini anlatan Maviye Ünal, “Bu turşu ile ilgili kafalardaki tek soru işareti nasıl tüketileceği konusunda. Herkes kozalağı yenilebileceğini düşünüyor, bu doğru değil. Turşu kurulduktan 15 gün sonra kozalağın özü turşu suyuna geçiyor ve sadece o su içiliyor” diyerek nasıl tüketileceği hakkında bilgi verdi.

Turşu 101
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