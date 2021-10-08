Nokul tarifi ve püf noktaları: Kıyır Kıyır Bafra nokulu nasıl yapılır?

Farklı yörelerde yapılan nokulun malzemeleri de farklılık gösteriyor. Sinop nokulu kuru üzümlü, Bafra nokulu cevizli, Isparta nokulu ise tahinli oluyor. Üzüm ya da ceviz yerine haşhaşla da enfes bir nokul yapabilirsiniz. İşte “Nokul nasıl yapılır?” diye merak edenler için kıyır kıyır Bafra nokul tarifi…

Nokul Tarifi Malzemeleri

2 adet yumurta (bir tanesinin sarısı üzerine)

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ılık su

1 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma)

1 çay kaşığı karbonat

1 paket yaş maya

1 yemek kaşığı toz şeker

5,5 su bardağı un

İç Harcı İçin;

1 su bardağından biraz eksik toz şeker

2 su bardağı iri çekilmiş ceviz

1 tatlı kaşığı gül suyu

1 kahve fincanı tahin

1 tatlı kaşığı tarçın

2,5 su bardağı kuru üzüm

Sıcak su (kuru üzümü ıslatmak için)

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı su

Nokul Nasıl Yapılır?

Unu eleyerek yoğurma kabına alın. İçine bir tutam tuz ekleyin. Ortasını havuz gibi açın.

Maya ve şekeri ılık suda eritip bu havuza boşaltın. Kenarlardaki unları elinizle mayanın üzerine alın. Yoğurma kabının ağzını kapatıp mayanın canlanması için 10 dakika bekletin.

Bu sürenin sonunda ayçiçeği yağının 3 kaşık kadarını ayırıp kalanını una ekleyin. Ilık su, sirke, karbonat ve yoğurt da ilave edip yoğurun. Üzerini yeniden kapatıp mayalanması için 40 dakika kadar kenara alın.

Bu esnada 3 kaşık ayçiçeği yağını tahin ve gülsuyu ile karıştırın. Başka bir yerde tarçın ve karanfili, üçüncü bir kasede ise ceviz içi, kuru üzüm ve şekeri karıştırın.

Mayalanan hamurunuzu iki parçaya bölün. Parçalardan biri 45 santimetre çapında yarım santimetre kalınlığında açın. Üzerine önce tahinli karışımı sürün. Sonra tarçınlı karışımı ardından da cevizli karışımı serpin. Hamuru karşılıklı iki taraftan ortaya doğru rulo yapın. Bıçakla boydan keserek ruloları ayırın. Ardından enine 5-6 parçaya bölün. Malzemenin diğer yarısına da aynı işlemi yapın.

Susamı 1 kaşık suda ezin. Hamurların üzerine yumurta sarısı sürün ve bu kısmı susamlı suya batırın. Yağlı kağıt dizdiğiniz tepsiye yerleştirin. Yeniden mayalanması 20 dakika da tepside bekletin. Ardından önceden 190 derecede ısıtılmış fırına verin. 20-25 dakika içinde nokullarınız pişmiş olacak. Afiyet olsun!

Nokul Tarifi İçin Püf Noktaları

Nokul hamurunu yoğururken içine şeker yerine tuz koyduğunuz takdirde, peynirli ya da kıymalı bir iç eşliğinde tuzlu nokul da yapabilirsiniz. Ancak ne olursa olsun, nokulun asıl sırrı hamurunun mayasında.

Nokulun hamurunun güzelce kabarması ve kolayca açılması için ılık bir ortamda iyice mayalanana kadar bekletmek gerekiyor.