Nokul tarifi: Nokul nasıl yapılır?

Bafra usulü nokulun ince hamuru sarılırken içerisine fındık, üzüm ve ceviz serpiştirilerek hazırlanır. Şerbetsiz olarak yapılan bu nefis lezzet uzun süre dayanabiliyor. Ayrıca nokul hamurunun güzelce kabarması ve kolayca açılabilmesi için bir süre dinlendirmekte fayda var. Eğer Bafra usulü nokulu denemek isterseniz, tarifi hemen aşağıda.

MALZEMELER:

1 kilogram un

1 su bardağı yoğurt

2 adet yumurta

250 gram tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı ceviz içi

1 yemek kaşığı tarçın

Yeteri kadar karbonat

NASIL YAPILIR?

Un, bir adet yumurta, eritilmiş tereyağı, yoğurt ve karbonatı bir kaba alın. Yumuşak bir hamur elde edene kadar malzemeleri güzelce yoğurun. Daha sonra hamurunuzu 3 parçaya ayırın ve açın. Ardından açılan yufkaları sıvı yağ ile yağlayın. Ceviz, şeker, tarçını bir kasede karıştırıp yağladığınız yufkaların üzerine serpin. Yufkaları sararak kapatın ve dilediğiniz boyutta kesip tepsiye yerleştirin. Kalan 1 adet yumurtanın sarısını da nokulların üzerine sürüp fırına verin.