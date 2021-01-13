Nohut unu nedir? Nohut unu mutfakta nasıl kullanılır?

İngilizce tariflerde “gram unu” ya da “besan” olarak da karşımıza çıkan nohut unu, hamurlarda kıvam artırıcı ya da bağlayıcı olarak kullanılabiliyor. Özünde öğütülmüş nohuttan ibaret olan nohut unu, geleneksel olarak iki farklı nohuttan yapılabiliyor. Desi nohudu ve kabuli nohudu diye adlandırılan nohut çeşitlerinden elde edilen ürünlerin ufak farkları bulunuyor.

Desi nohudundan üretilen nohut unu daha ince ve yoğun oluyor. Normal nohuttan yapılan un ise daha kaba ve havalı oluyor. Lezzetleri birbirine yakın olsa da desi nohudundan üretilen ve besan adı verilen un daha az su kaldırıyor.

Nohut unu mücver ya da sebze köftelerinde bağlayıcı olarak kullanılabildiği gibi, soslarda, çorbalarda ve tencere yemeklerinde de kıvam artırıcı olarak kullanılıyor. Dahası bu undan elde edilen hamurlarla bazlama, krep gibi hamur işleri ya da diğer malzemeleri kızartmak için tempura sosları elde ediliyor. Diğer glütensiz unlarla karıştırıldığında nohut unu kurabiyelere ve keklere de eklenebiliyor. Baskın bir tadı olmayan nohut unu, bir araya geldiği malzemelerin tadını taşıyor.

Nohut ununu marketlerden ve özel ürünler satan mağazalardan satın alabileceğiniz gibi evde kendiniz de yapabilirsiniz. Nohut unu hava almayan bir kapta oda sıcaklığında 6 ay, buzdolabında daha uzun süre saklanabilir. Düzgün paketlenerek dondurucuya kaldırıldığında 1-2 yıl kadar tazeliğini koruyabilir.

Nohut ununun besin değerlerini de söylemeden geçmeyelim. 100 gram nohut unu ortalama 387 kalori, 22 gram protein, 7 gram yağ, 58 gram karbonhidrat ve 11 gram lif içeriyor.