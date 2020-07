NiÅŸantaÅŸÄ±nda nereye gidilir En gÃ¼zel mekanlar nerede

Cabbar merak uyandırıyor

Pandemi döneminde sessiz sedasız inşaat sürecini sürdüren ve yine sessiz sedasız kapılarını açan İstanbul’un yeni gözdesi Cabbar açıldığı günden bu yana ilgi odağı olmaya devam ediyor.



Serkan Koca ve Bora Berber ortaklığında açılan Cabbar ilk gün misafirlerinden tam not aldı ve müdavimlerini oluşturdu bile.

Başak Dizer ve Deniz Marşan’ın sahibi olduğu Rumen Rumors’un olduğu yerde konuşlanan Cabbar’ın konuşulan dekoru kadar yemekleri de dillerde.

Kibar, şık, nezih, bir Ocakbaşı olan Cabbar’ın mutfağı ise Mardinli şef Selim Dinler’e emanet. Geleneksel yapısından uzaklaşmadan sunulan Ocakbaşı lezzetlerinin konuşulduğu Cabbar, Nişantaşının en bilinen Valikonağı girişinde ve Harbiye kavşağında. Askeri Müzeyi geçince hemen sağda…









Delicatessen



Mim Kemal Öke Caddesi’nde bulunan Delicatessen semtin popüler adreslerinden. Günün her saati uğrayabileceğiniz mekan özellikle kahvaltı konusunda favorilerden. Delicatessen kahvaltı (27.50 lira), menemen (20 lira), soğan çorbası (17.50 lira), ıstakoz bruschetta (37.50 lira), tabuleli göbek salata (35 lira), açık sandviçler (35 lira), kuzu incik yahni ve sebzeli bulgur pilavı (45 lira), bademli ve martini rossolu tiramisu (17 lira), menüden bazı örnekler. Mekan her gün 08.00-01.00 arası açık.

Mim Kemal Öke Cad. No: 19/1 Nişantaşı

Tel: 0212 225 06 04

Bröd

Nişantaşı’nın en yenilerinden Bröd, eylül sonu açıldı. Burası bildiğiniz ekmek fırınlarından değil. Katkısız un ve ekşi mayadan yapıyorlar ekmeklerini. Açılma sebepleri de ekşi maya. Zeytinli biberiyeli ekşi mayalı ekmekse şu an en gözde ekmeklerinden. Burada ev yapımı çikolata ve kurutulmuş meyve de bulabilirsiniz.

Hacı Emin Efendi Sok. No: 75 Nişantaşı

Tel: 0212 234 27 63

Grandma

Teşvikiye Camisi’nin arka sokağında hem ekmek fırını hem de kafe olarak işletilen Grandma bir anneannenin ekmek yapma hikayelerinden yola çıkılarak açılmış. Tüm ürünler dükkanda hazırlanıyor. Ayrıca ekşi mayayı da kendileri hazırlıyorlar. Ekşi maya köy ekmeği, rustik, tam buğday ve çavdar olarak dört çeşit ekmek üretiyorlar. Kuru mayadan yapılan diğer ekmek çeşitleri de var. Ekmeklerin haricinde kurabiye, kruvasan, kiş, ev poğaçaları, bagel, sebzeli torte, merenge, tartlar, kurabiyeler, muffinler, sandviç çeşitleri, kahvaltılıklar ve haftalık soğuk sebze tabakları da bulunuyor. Mekan pazartesi-cuma 07.30-21.30, cumartesi- pazar 09.30-21.30 arası açık.

Ahmet Fetgari Sok. No: 38 Teşvikiye

Tel: 0212 234 74 20

Tost Bildiklerim

Nuktedan ismiyle hemen dikkatleri üzerine çeken mekan bizim alışık olduğumuzun dışındaki tostlarıyla biliniyor. Baget, francala, wrap, esmer ve tost ekmeklerine yapılan tostların içinde jambon, jalepeno turşu, taze roka, kurutulmuş domates pestoavokado, frenk üzümü marmeladı ve yeşil elma olabiliyor. Tost dışında salata, çorba ve yine wrap tostla yapılan tatlı da var. (Tost fiyatları 11-19 lira arası değişiyor). Mekan pazar günleri kapalı. Diğer günler 09.00-18.00 arası açık.

Prof. Orhan Ersek Sok. No: 11/A Teşvikiye

Tel: 0212 296 90 46

Hünkar

Nişantaşı’nın eskilerinden biri olan Hünkar kaliteli esnaf lokantacılığının en iyi isimlerinden biri. Osmanlı ve Türk mutfağının en güzel örnekleri var mekanda. Paça çorbası (15 lira), hünkar beğendi (35 lira), şehriyeli kuzu incik (42 lira), karnıyarık (22 lira), nohutlu pilav (9 lira), saray köftesi, (22 lira), günlük zeytinyağlılar (10-25 lira arası) ve aşure (10 lira) menüdeki bazı seçenekler. Ayrıca 7 aşamalı tadım menüsü de var (130 lira). Her gün 12.00-22.30 arası açık.

Mim Kemal Öke Cad. No: 21 Nişantaşı

Tel: 0212 225 46 65

Den Cafe

Rahat edebileceğiniz bir yer burası. İçeriye dolan gün ışığının aydınlattığı iç mekana ya da kaldırıma kurdukları oturma bölümüne öğle yemeği için gidebilir, barında akşam üstü içkisini yudumlayabilirsiniz. Kahvaltı menüsünde iki kişilik kahvaltı tabağı, menemen, egg benedict ve pancake var. Diğer öğünler için seçeneklerden bazıları peynir tabağı, dana carpaccio, avokado ve enginarlı ıspanak salatası, et şnitzel, bonfileli kepekli penne, beş peynirli pizza, cheeseburger ve dondurmalı profiterol. Mekan hafta içi 08.00-24.00, hafta sonu 08.00-01.00 arası açık.

Mim Kemal Öke Cad. 1/D Nişantaşı

Tel: 0212 224 24 70

Juno

Nişantaşı’nın göbeğinde ama bir o kadar da kalabalıktan uzak, rahat ve samimi bir ortama sahip Juno sakin vakit geçirmek isteyenler için ideal. Gün içinde kahve ve enfes tatlılarını denemek için gidebilirsiniz. Ahşap mobilyaları ve yaz-kış kullanılabilen arka bahçesi sıcak bir hava yaratıyor. İsli patlıcan çorbası, kerevizli bulgur, keçi peynirli pancarlı salata, beğendili kuzu pirzola menüdeki bazı seçenekler. Mekan her gün 10.30-23.30 arası açık.

Mim Kemal Öke Cad. No: 15 Nişantaşı

Tel: 0212 291 57 23

Doğaya Dönüş

İsminden de anlaşılabileceği gibi doğala ve sağlıklı yemeye önem veren temiz ve şirin bir yer burası. Hergün değişen menüsüyle Nişantaşı civarında çalışanlar için sıkça tercih ediliyor. Mücver, enginar, zeytinyağlı çeşitleri, sebze yemekleri, et yemekleri ve günlük çıkan yemekler menüyü oluşturan ana unsurlar. Mekan pazar günleri kapalı. Diğer günler 07.30-21.30 arası açık.

Ahmet Fetgari Sok. No: 18/A Teşvikiye

Tel: 0212 260 17 61

Mahalle

Topağacı’nın en eskilerinden Mahalle tam da mahallelinin buluşma noktası olmak için açılmış. Dekorasyondan mobilyalara kadar her şey gelenlerin rahatı için düşünülmüş, sıcak bir mekan yaratılmış. Haftanın belli geceleri canlı müzik olan mekana günün her saati gidebilirsiniz. Menüdeki bazı seçenekler krep (6 lira), sahanda yumurta (8 lira), yumurtalı ekmek (12 lira), yaban mantarlı risotto (24 lira), pesto soslu pizza (18 lira), mahalle kebap (28 lira), miso soslu levrek (30 lira) ve tatlılardan panna cotta (14 lira). Mekan her gün 09.00-00.30 arası açık.

Nişantaşı Ihlamur Yolu Cad. No: 34 Teşvikiye

Tel: 0212 241 48 73

Meg

Nişantaşı’nın yenilerinden Meg Cafe kısa sürede müdavimlerini yarattı. Genç patronundan çalışanlarına herkesin yüzü gülüyor. Haftalık menüde her gün çorba, zeytinyağlı, baklagil, yeşillik, muhtelif, yoğurtlu, sıcak sebze, et-balık, tavuk gibi yemekler çıkıyor. Fesleğenli iç bakla çorbası, Hatay dolması, kısır, hardallı elma ve armut salatası, yoğurtlu semizotu, kabaklı tepsi böreği, enginarlı dana yahni, kremalı körili tavuk, meyhane pilavı bu menüden örnekler. Kahvaltı için de tercih edilen mekanda kahvaltı tabağı, ev yapımı granola ve egg benedict gibi ürünler bulabilirsiniz. Özellikle cookie shot bitmeden denenmeli. Bardak şeklinde cookie’nin içine ister süt ister kahve koyarak içiyorsunuz. Mekan pazar günleri kapalı. Diğer günler 08.00-21.00 arası açık.

Hüsrev Gerede Cad. Teşvikiye Fırın Sok.

No: 1/A Teşvikiye Tel: 0212 988 15 46

MOC İstanbul

Ministry of Coffee (MOC) Teşvikiye’de açıldığından beri popülerliğini koruyor. Yurt dışından gelen kahve çekirdeklerini kendileri kavuruyorlar. Burada espresso, cold brew, Americano, latte, chai latte gibi değişik kahve çeşitleri ve teknikleri servis ediliyor. Uluslararası Servis ve Lezzet Akademisi ile işbirliği yaparak barista eğitimleri veriyor. Menüde tatlı ve atıştırmalık çeşitleri de var. Tiramisu (14 lira), havuçlu kek (14 lira) ve sufle (16 lira) tatlılardan bazıları. Mekan pazartesi-cumartesi 08.00-23.00, pazar günleri ise 10.00-23.00 arası açık.

Şakayık Sok. No: 4 Teşvikiye

Tel: 0212 234 44 65

400C Pizza

Yeni nesil pizzacılardan olup ince hamurlu İtalyan pizzası yapan mekan 7-8 masalı minimal tasarımlı, şık bir yer. Klasik pizza seçenekleri olduğu gibi kendi özel pizzaları da var. Ayrıca kendi pizzanızı kendiniz de yaratabiliyorsunuz. Mekanın ismi pizzanın pişme derecesinden geliyor. Beğenilen pizzalardan bazıları Hawaii (21 lira), Kate (21 lira), Crispy (23 lira). Roka parmesan salatası (16 lira), tatlı olarak da chocolate shot (7 lira) ve tiramisu (12 lira) menüdeki diğer ürünler. Mekan her gün 11.30-22.00 arası açık.

Avukat Süreyya Ağaoğlu Sok. No: 13 Nişantaşı

Tel: 0212 988 15 46

The New Yorker Pizza

400C Pizza’nın hemen yanında bulunan The New Yorker Pizza benzerlerinden farklı bir konsepte sahip. New York’ta her sokakta dilim pizza satan bir pizzacı görürsünüz. Bu küçük mekan da öyle bir yer. İsteğe bağlı bütün pizza satsalar da buranın güzelliği dilim pizza alabiliyor olmanız. Zeynep’s Garden, The New Yorker ve Calzone beğenilen pizzalardan bazıları. (Bütün pizza 14.50-34.50 arası, dilim pizza 3 lira).

Av. Süreyya Ağaoğlu Sok. No: 7/D Teşvikiye

Tel: 0212 224 90 30

Gravité

2015’in başlarında açılan bu 3. dalga kahve dükkanı Teşvikiye’de ardı ardına açılan mekanlardan biri. İstanbullular bu yeni nesil kahve dükkanlarının açılmasıyla kaliteli kahveye doydular. Her dükkanda kahvenin tadı değişik olabilir çünkü her çekirdek farklı olduğu gibi kavrulması da farklı olabilir. Bu kadar seçeneğin arasında size uygununu bulmanız mümkün. Gravité de bunlardan biri işte. Hem de işini bilen birinin ellerinde. Bebek’teki Cup of Joy’dan barista Emre Eralp’i tanıyanınız vardır. Oradayken de işinin ehliydi. Şimdi iki ortağıyla kendi dükkanını açmış. (Kahve fiyatları 6.50-9.50 lira arası). Mekan pazartesi-cumartesi 07.00-21.00, pazar 10.30-8.00 arası açık.

Prof. Dr. Müfide Küley Sok. No: 45 Teşvikiye

Tel: 0212 234 02 36

44A Cafe

Teşvikiye Camisi’nin arka sokağında bulunan 44A Sanat galerisinin giriş katındaki bu küçük kafe sanatseverler için nefes almalık bir mekan. Birbirinden lezzetli tatlıları ve kahveleriyle hem buranın hem de galerinin keyfini çıkarabilirsiniz. Glutensiz kakaolu capri cake (12.50 lira) gluten alerjisi olanlar için hoş bir seçenek. Havuçlu kek (13.50 lira), oreo cheesecake (12 lira) gibi tatlıları da var. Karnınızı doyurmak için wrap, panini, sandviç ve salata gibi seçenekler de var. (7.75- 18.50 lira arası). Mekan hafta içi 08.00-20.00, hafta sonu 10.00-20.00 arası açık.

Ahmet Fetgari Sok. No: 44 Teşvikiye

Tel: 0212 233 33 80

Plus Kıtchen

Şehirdeki yedi şubesinden birini de Nişantaşı’nda açan Plus Kitchen’ın konsepti doğal ve sağlıklı ürünleri yine sağlıklı cam kaplarda satışa sunmak. İstediğiniz sıcak/soğuk yiyecek ya da içeceği, raftan alıp, masanıza geçiyorsunuz. Mekanın dekorasyonu sıcak ve samimi. Geleneksel Anadolu yemeklerinin de bulunduğu menü modern bir sunuma sahip. Menüdeki bazı seçenekler granola parfe (11 lira), çörekotlu grisini (7 lira), közde patlıcan çorbası (9.50 lira), krokanlı roka salatası (18.50 lira), kişnişli yeşil mercimek (9 lira) ve muhallebili irmik helvası (9.50 lira). Mekan her gün 10.00-22.00 arası açık.

Ahmet Fetgari Sok. No: 31 Teşvikiye

Ar-ruha

Dışarıdan bakıldığında ne olduğu pek anlaşılmayan mekan semtin revaçta yerlerinden biri. Urfa’nın eski isimlerinden biri olan Ar-ruha anlaşılacağı gibi Urfa yöresine ait bir mutfağa sahip. Lahmacunları epey konuşuluyor. Elde kıyım kuzudan yapılan lahmacunu (8 lira) ister acılı ister acısız isteyin. Acısı kararında. Menüde vejetaryen lahmacun da (7 lira) var. Tillo haşlama içli köfte de (6 lira) diğer tercih edilen yemeklerden biri. Tatlılardan yöresel, cevizli şıllık tatlısı (15 lira) denenmeli. Mekan pazar günleri kapalı. Diğer günler 10.00-23.00 arası açık.

Ahmet Fetgari Sok. No: 40/A Teşvikiye

Tel: 0212 232 77 71

Kırıntı

İstanbul’da Moda, Erenköy, Nişantaşı ve Bebek olmak üzere dört tane Kırıntı var. Daha çok gençlerin tercih ettiği yerin menüsü de çok zengin. Kahvaltıda Çılbır’dan (15 lira) pancake’a (20 lira) her şey var. Zeytinyağlı enginarlı ahtapot (32 lira), dört peynirli gnocchi (22 lira), vejetaryen yemeklerinden falafel (18 lira), yengen (19 lira), ıspanaklı krep (16 lira), dana kaburga (49 lira) ve tatlılardan rokoko (15 lira) menüdeki seçeneklerden bazıları. Mekan her gün 09.00-02.00 arası açık.

Abdi İpekçi Cad. No: 28/1 Nişantaşı

Tel: 0212 291 26 92

Tatbak

Tatbak, Nişantaşı’nda oturan, okuyan ya da çalışanların hafızalarında ve damaklarında yer etmiş, her gidildiğinde de aynı tadın alındığı ve hatıraların canlandığı bir yer. Gaziantep’in geleneksel tatlarını bulabileceğiniz 1960’tan beri açık olan lokantanın güleryüzlü çalışanları da çok eski. Ezo gelin çorbası, parmaklarınızı yemenize sebep olacak lahmacun ve karışık yoğurtlu kebap, buranın müdavimlerinin en çok sevdiklerinden. Pazar hariç her gün 11.00-21.00 arası açık.

Akkavak Sok. 28/A Nişantaşı

Tel: 0212 248 04 25