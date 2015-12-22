NiÅŸantaÅŸÄ±nda nereye gidilir En gÃ¼zel mekanlar nerede

Cabbar merak uyandÄ±rÄ±yor

Pandemi dÃ¶neminde sessiz sedasÄ±z inÅŸaat sÃ¼recini sÃ¼rdÃ¼ren ve yine sessiz sedasÄ±z kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§an Ä°stanbulâ€™un yeni gÃ¶zdesi Cabbar aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼nden bu yana ilgi odaÄŸÄ± olmaya devam ediyor.



Serkan Koca ve Bora Berber ortaklÄ±ÄŸÄ±nda aÃ§Ä±lan Cabbar ilk gÃ¼n misafirlerinden tam not aldÄ± ve mÃ¼davimlerini oluÅŸturdu bile.

BaÅŸak Dizer ve Deniz MarÅŸanâ€™Ä±n sahibi olduÄŸu Rumen Rumorsâ€™un olduÄŸu yerde konuÅŸlanan Cabbarâ€™Ä±n konuÅŸulan dekoru kadar yemekleri de dillerde.

Kibar, ÅŸÄ±k, nezih, bir OcakbaÅŸÄ± olan Cabbarâ€™Ä±n mutfaÄŸÄ± ise Mardinli ÅŸef Selim Dinlerâ€™e emanet. Geleneksel yapÄ±sÄ±ndan uzaklaÅŸmadan sunulan OcakbaÅŸÄ± lezzetlerinin konuÅŸulduÄŸu Cabbar, NiÅŸantaÅŸÄ±nÄ±n en bilinen ValikonaÄŸÄ± giriÅŸinde ve Harbiye kavÅŸaÄŸÄ±nda. Askeri MÃ¼zeyi geÃ§ince hemen saÄŸdaâ€¦









Delicatessen



Mim Kemal Ã–ke Caddesiâ€™nde bulunan Delicatessen semtin popÃ¼ler adreslerinden. GÃ¼nÃ¼n her saati uÄŸrayabileceÄŸiniz mekan Ã¶zellikle kahvaltÄ± konusunda favorilerden. Delicatessen kahvaltÄ± (27.50 lira), menemen (20 lira), soÄŸan Ã§orbasÄ± (17.50 lira), Ä±stakoz bruschetta (37.50 lira), tabuleli gÃ¶bek salata (35 lira), aÃ§Ä±k sandviÃ§ler (35 lira), kuzu incik yahni ve sebzeli bulgur pilavÄ± (45 lira), bademli ve martini rossolu tiramisu (17 lira), menÃ¼den bazÄ± Ã¶rnekler. Mekan her gÃ¼n 08.00-01.00 arasÄ± aÃ§Ä±k.

Mim Kemal Ã–ke Cad. No: 19/1 NiÅŸantaÅŸÄ±

Tel: 0212 225 06 04

BrÃ¶d

NiÅŸantaÅŸÄ±â€™nÄ±n en yenilerinden BrÃ¶d, eylÃ¼l sonu aÃ§Ä±ldÄ±. BurasÄ± bildiÄŸiniz ekmek fÄ±rÄ±nlarÄ±ndan deÄŸil. KatkÄ±sÄ±z un ve ekÅŸi mayadan yapÄ±yorlar ekmeklerini. AÃ§Ä±lma sebepleri de ekÅŸi maya. Zeytinli biberiyeli ekÅŸi mayalÄ± ekmekse ÅŸu an en gÃ¶zde ekmeklerinden. Burada ev yapÄ±mÄ± Ã§ikolata ve kurutulmuÅŸ meyve de bulabilirsiniz.

HacÄ± Emin Efendi Sok. No: 75 NiÅŸantaÅŸÄ±

Tel: 0212 234 27 63

Grandma

TeÅŸvikiye Camisiâ€™nin arka sokaÄŸÄ±nda hem ekmek fÄ±rÄ±nÄ± hem de kafe olarak iÅŸletilen Grandma bir anneannenin ekmek yapma hikayelerinden yola Ã§Ä±kÄ±larak aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ. TÃ¼m Ã¼rÃ¼nler dÃ¼kkanda hazÄ±rlanÄ±yor. AyrÄ±ca ekÅŸi mayayÄ± da kendileri hazÄ±rlÄ±yorlar. EkÅŸi maya kÃ¶y ekmeÄŸi, rustik, tam buÄŸday ve Ã§avdar olarak dÃ¶rt Ã§eÅŸit ekmek Ã¼retiyorlar. Kuru mayadan yapÄ±lan diÄŸer ekmek Ã§eÅŸitleri de var. Ekmeklerin haricinde kurabiye, kruvasan, kiÅŸ, ev poÄŸaÃ§alarÄ±, bagel, sebzeli torte, merenge, tartlar, kurabiyeler, muffinler, sandviÃ§ Ã§eÅŸitleri, kahvaltÄ±lÄ±klar ve haftalÄ±k soÄŸuk sebze tabaklarÄ± da bulunuyor. Mekan pazartesi-cuma 07.30-21.30, cumartesi- pazar 09.30-21.30 arasÄ± aÃ§Ä±k.

Ahmet Fetgari Sok. No: 38 TeÅŸvikiye

Tel: 0212 234 74 20

Tost Bildiklerim

Nuktedan ismiyle hemen dikkatleri Ã¼zerine Ã§eken mekan bizim alÄ±ÅŸÄ±k olduÄŸumuzun dÄ±ÅŸÄ±ndaki tostlarÄ±yla biliniyor. Baget, francala, wrap, esmer ve tost ekmeklerine yapÄ±lan tostlarÄ±n iÃ§inde jambon, jalepeno turÅŸu, taze roka, kurutulmuÅŸ domates pestoavokado, frenk Ã¼zÃ¼mÃ¼ marmeladÄ± ve yeÅŸil elma olabiliyor. Tost dÄ±ÅŸÄ±nda salata, Ã§orba ve yine wrap tostla yapÄ±lan tatlÄ± da var. (Tost fiyatlarÄ± 11-19 lira arasÄ± deÄŸiÅŸiyor). Mekan pazar gÃ¼nleri kapalÄ±. DiÄŸer gÃ¼nler 09.00-18.00 arasÄ± aÃ§Ä±k.

Prof. Orhan Ersek Sok. No: 11/A TeÅŸvikiye

Tel: 0212 296 90 46

HÃ¼nkar

NiÅŸantaÅŸÄ±â€™nÄ±n eskilerinden biri olan HÃ¼nkar kaliteli esnaf lokantacÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n en iyi isimlerinden biri. OsmanlÄ± ve TÃ¼rk mutfaÄŸÄ±nÄ±n en gÃ¼zel Ã¶rnekleri var mekanda. PaÃ§a Ã§orbasÄ± (15 lira), hÃ¼nkar beÄŸendi (35 lira), ÅŸehriyeli kuzu incik (42 lira), karnÄ±yarÄ±k (22 lira), nohutlu pilav (9 lira), saray kÃ¶ftesi, (22 lira), gÃ¼nlÃ¼k zeytinyaÄŸlÄ±lar (10-25 lira arasÄ±) ve aÅŸure (10 lira) menÃ¼deki bazÄ± seÃ§enekler. AyrÄ±ca 7 aÅŸamalÄ± tadÄ±m menÃ¼sÃ¼ de var (130 lira). Her gÃ¼n 12.00-22.30 arasÄ± aÃ§Ä±k.

Mim Kemal Ã–ke Cad. No: 21 NiÅŸantaÅŸÄ±

Tel: 0212 225 46 65

Den Cafe

Rahat edebileceÄŸiniz bir yer burasÄ±. Ä°Ã§eriye dolan gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n aydÄ±nlattÄ±ÄŸÄ± iÃ§ mekana ya da kaldÄ±rÄ±ma kurduklarÄ± oturma bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne Ã¶ÄŸle yemeÄŸi iÃ§in gidebilir, barÄ±nda akÅŸam Ã¼stÃ¼ iÃ§kisini yudumlayabilirsiniz. KahvaltÄ± menÃ¼sÃ¼nde iki kiÅŸilik kahvaltÄ± tabaÄŸÄ±, menemen, egg benedict ve pancake var. DiÄŸer Ã¶ÄŸÃ¼nler iÃ§in seÃ§eneklerden bazÄ±larÄ± peynir tabaÄŸÄ±, dana carpaccio, avokado ve enginarlÄ± Ä±spanak salatasÄ±, et ÅŸnitzel, bonfileli kepekli penne, beÅŸ peynirli pizza, cheeseburger ve dondurmalÄ± profiterol. Mekan hafta iÃ§i 08.00-24.00, hafta sonu 08.00-01.00 arasÄ± aÃ§Ä±k.

Mim Kemal Ã–ke Cad. 1/D NiÅŸantaÅŸÄ±

Tel: 0212 224 24 70

Â Juno

NiÅŸantaÅŸÄ±â€™nÄ±n gÃ¶beÄŸinde ama bir o kadar da kalabalÄ±ktan uzak, rahat ve samimi bir ortama sahip Juno sakin vakit geÃ§irmek isteyenler iÃ§in ideal. GÃ¼n iÃ§inde kahve ve enfes tatlÄ±larÄ±nÄ± denemek iÃ§in gidebilirsiniz. AhÅŸap mobilyalarÄ± ve yaz-kÄ±ÅŸ kullanÄ±labilen arka bahÃ§esi sÄ±cak bir hava yaratÄ±yor. Ä°sli patlÄ±can Ã§orbasÄ±, kerevizli bulgur, keÃ§i peynirli pancarlÄ± salata, beÄŸendili kuzu pirzola menÃ¼deki bazÄ± seÃ§enekler. Mekan her gÃ¼n 10.30-23.30 arasÄ± aÃ§Ä±k.

Mim Kemal Ã–ke Cad. No: 15 NiÅŸantaÅŸÄ±

Tel: 0212 291 57 23

DoÄŸaya DÃ¶nÃ¼ÅŸ

Ä°sminden de anlaÅŸÄ±labileceÄŸi gibi doÄŸala ve saÄŸlÄ±klÄ± yemeye Ã¶nem veren temiz ve ÅŸirin bir yer burasÄ±. HergÃ¼n deÄŸiÅŸen menÃ¼sÃ¼yle NiÅŸantaÅŸÄ± civarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlar iÃ§in sÄ±kÃ§a tercih ediliyor. MÃ¼cver, enginar, zeytinyaÄŸlÄ± Ã§eÅŸitleri, sebze yemekleri, et yemekleri ve gÃ¼nlÃ¼k Ã§Ä±kan yemekler menÃ¼yÃ¼ oluÅŸturan ana unsurlar. Mekan pazar gÃ¼nleri kapalÄ±. DiÄŸer gÃ¼nler 07.30-21.30 arasÄ± aÃ§Ä±k.

Ahmet Fetgari Sok. No: 18/A TeÅŸvikiye

Tel: 0212 260 17 61

Mahalle

TopaÄŸacÄ±â€™nÄ±n en eskilerinden Mahalle tam da mahallelinin buluÅŸma noktasÄ± olmak iÃ§in aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ. Dekorasyondan mobilyalara kadar her ÅŸey gelenlerin rahatÄ± iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmÃ¼ÅŸ, sÄ±cak bir mekan yaratÄ±lmÄ±ÅŸ. HaftanÄ±n belli geceleri canlÄ± mÃ¼zik olan mekana gÃ¼nÃ¼n her saati gidebilirsiniz. MenÃ¼deki bazÄ± seÃ§enekler krep (6 lira), sahanda yumurta (8 lira), yumurtalÄ± ekmek (12 lira), yaban mantarlÄ± risotto (24 lira), pesto soslu pizza (18 lira), mahalle kebap (28 lira), miso soslu levrek (30 lira) ve tatlÄ±lardan panna cotta (14 lira). Mekan her gÃ¼n 09.00-00.30 arasÄ± aÃ§Ä±k.

NiÅŸantaÅŸÄ±Â Ihlamur Yolu Cad. No: 34 TeÅŸvikiye

Tel: 0212 241 48 73

Meg

NiÅŸantaÅŸÄ±â€™nÄ±n yenilerinden Meg Cafe kÄ±sa sÃ¼rede mÃ¼davimlerini yarattÄ±. GenÃ§ patronundan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na herkesin yÃ¼zÃ¼ gÃ¼lÃ¼yor. HaftalÄ±k menÃ¼de her gÃ¼n Ã§orba, zeytinyaÄŸlÄ±, baklagil, yeÅŸillik, muhtelif, yoÄŸurtlu, sÄ±cak sebze, et-balÄ±k, tavuk gibi yemekler Ã§Ä±kÄ±yor. FesleÄŸenli iÃ§ bakla Ã§orbasÄ±, Hatay dolmasÄ±, kÄ±sÄ±r, hardallÄ± elma ve armut salatasÄ±, yoÄŸurtlu semizotu, kabaklÄ± tepsi bÃ¶reÄŸi, enginarlÄ± dana yahni, kremalÄ± kÃ¶rili tavuk, meyhane pilavÄ± bu menÃ¼den Ã¶rnekler. KahvaltÄ± iÃ§in de tercih edilen mekanda kahvaltÄ± tabaÄŸÄ±, ev yapÄ±mÄ± granola ve egg benedict gibi Ã¼rÃ¼nler bulabilirsiniz. Ã–zellikle cookie shot bitmeden denenmeli. Bardak ÅŸeklinde cookieâ€™nin iÃ§ine ister sÃ¼t ister kahve koyarak iÃ§iyorsunuz. Mekan pazar gÃ¼nleri kapalÄ±. DiÄŸer gÃ¼nler 08.00-21.00 arasÄ± aÃ§Ä±k.

HÃ¼srev Gerede Cad. TeÅŸvikiye FÄ±rÄ±n Sok.

No: 1/A TeÅŸvikiye Tel: 0212 988 15 46

MOC Ä°stanbul

Ministry of Coffee (MOC) TeÅŸvikiyeâ€™de aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±ndan beri popÃ¼lerliÄŸini koruyor. Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen kahve Ã§ekirdeklerini kendileri kavuruyorlar. Burada espresso, cold brew, Americano, latte, chai latte gibi deÄŸiÅŸik kahve Ã§eÅŸitleri ve teknikleri servis ediliyor. UluslararasÄ± Servis ve Lezzet Akademisi ile iÅŸbirliÄŸi yaparak barista eÄŸitimleri veriyor. MenÃ¼de tatlÄ± ve atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k Ã§eÅŸitleri de var. Tiramisu (14 lira), havuÃ§lu kek (14 lira) ve sufle (16 lira) tatlÄ±lardan bazÄ±larÄ±. Mekan pazartesi-cumartesi 08.00-23.00, pazar gÃ¼nleri ise 10.00-23.00 arasÄ± aÃ§Ä±k.

ÅžakayÄ±k Sok. No: 4 TeÅŸvikiye

Tel: 0212 234 44 65

400C Pizza

Yeni nesil pizzacÄ±lardan olup ince hamurlu Ä°talyan pizzasÄ± yapan mekan 7-8 masalÄ± minimal tasarÄ±mlÄ±, ÅŸÄ±k bir yer. Klasik pizza seÃ§enekleri olduÄŸu gibi kendi Ã¶zel pizzalarÄ± da var. AyrÄ±ca kendi pizzanÄ±zÄ± kendiniz de yaratabiliyorsunuz. MekanÄ±n ismi pizzanÄ±n piÅŸme derecesinden geliyor. BeÄŸenilen pizzalardan bazÄ±larÄ± Hawaii (21 lira), Kate (21 lira), Crispy (23 lira). Roka parmesan salatasÄ± (16 lira), tatlÄ± olarak da chocolate shot (7 lira) ve tiramisu (12 lira) menÃ¼deki diÄŸer Ã¼rÃ¼nler. Mekan her gÃ¼n 11.30-22.00 arasÄ± aÃ§Ä±k.

Avukat SÃ¼reyya AÄŸaoÄŸlu Sok. No: 13 NiÅŸantaÅŸÄ±

Tel: 0212 988 15 46

The New Yorker Pizza

400C Pizzaâ€™nÄ±n hemen yanÄ±nda bulunan The New Yorker Pizza benzerlerinden farklÄ± bir konsepte sahip. New Yorkâ€™ta her sokakta dilim pizza satan bir pizzacÄ± gÃ¶rÃ¼rsÃ¼nÃ¼z. Bu kÃ¼Ã§Ã¼k mekan da Ã¶yle bir yer. Ä°steÄŸe baÄŸlÄ± bÃ¼tÃ¼n pizza satsalar da buranÄ±n gÃ¼zelliÄŸi dilim pizza alabiliyor olmanÄ±z. Zeynepâ€™s Garden, The New Yorker ve Calzone beÄŸenilen pizzalardan bazÄ±larÄ±. (BÃ¼tÃ¼n pizza 14.50-34.50 arasÄ±, dilim pizza 3 lira).

Av. SÃ¼reyya AÄŸaoÄŸlu Sok. No: 7/D TeÅŸvikiye

Tel: 0212 224 90 30

GravitÃ©

2015â€™in baÅŸlarÄ±nda aÃ§Ä±lan bu 3. dalga kahve dÃ¼kkanÄ± TeÅŸvikiyeâ€™de ardÄ± ardÄ±na aÃ§Ä±lan mekanlardan biri. Ä°stanbullular bu yeni nesil kahve dÃ¼kkanlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla kaliteli kahveye doydular. Her dÃ¼kkanda kahvenin tadÄ± deÄŸiÅŸik olabilir Ã§Ã¼nkÃ¼ her Ã§ekirdek farklÄ± olduÄŸu gibi kavrulmasÄ± da farklÄ± olabilir. Bu kadar seÃ§eneÄŸin arasÄ±nda size uygununu bulmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼n. GravitÃ© de bunlardan biri iÅŸte. Hem de iÅŸini bilen birinin ellerinde. Bebekâ€™teki Cup of Joyâ€™dan barista Emre Eralpâ€™i tanÄ±yanÄ±nÄ±z vardÄ±r. Oradayken de iÅŸinin ehliydi. Åžimdi iki ortaÄŸÄ±yla kendi dÃ¼kkanÄ±nÄ± aÃ§mÄ±ÅŸ. (Kahve fiyatlarÄ± 6.50-9.50 lira arasÄ±). Mekan pazartesi-cumartesi 07.00-21.00, pazar 10.30-8.00 arasÄ± aÃ§Ä±k.

Prof. Dr. MÃ¼fide KÃ¼ley Sok. No: 45 TeÅŸvikiye

Tel: 0212 234 02 36

44A Cafe

TeÅŸvikiye Camisiâ€™nin arka sokaÄŸÄ±nda bulunan 44A Sanat galerisinin giriÅŸ katÄ±ndaki bu kÃ¼Ã§Ã¼k kafe sanatseverler iÃ§in nefes almalÄ±k bir mekan. Birbirinden lezzetli tatlÄ±larÄ± ve kahveleriyle hem buranÄ±n hem de galerinin keyfini Ã§Ä±karabilirsiniz. Glutensiz kakaolu capri cake (12.50 lira) gluten alerjisi olanlar iÃ§in hoÅŸ bir seÃ§enek. HavuÃ§lu kek (13.50 lira), oreo cheesecake (12 lira) gibi tatlÄ±larÄ± da var. KarnÄ±nÄ±zÄ± doyurmak iÃ§in wrap, panini, sandviÃ§ ve salata gibi seÃ§enekler de var. (7.75- 18.50 lira arasÄ±). Mekan hafta iÃ§i 08.00-20.00, hafta sonu 10.00-20.00 arasÄ± aÃ§Ä±k.

Ahmet Fetgari Sok. No: 44 TeÅŸvikiye

Tel: 0212 233 33 80

Plus KÄ±tchen

Åžehirdeki yedi ÅŸubesinden birini de NiÅŸantaÅŸÄ±â€™nda aÃ§an Plus Kitchenâ€™Ä±n konsepti doÄŸal ve saÄŸlÄ±klÄ± Ã¼rÃ¼nleri yine saÄŸlÄ±klÄ± cam kaplarda satÄ±ÅŸa sunmak. Ä°stediÄŸiniz sÄ±cak/soÄŸuk yiyecek ya da iÃ§eceÄŸi, raftan alÄ±p, masanÄ±za geÃ§iyorsunuz. MekanÄ±n dekorasyonu sÄ±cak ve samimi. Geleneksel Anadolu yemeklerinin de bulunduÄŸu menÃ¼ modern bir sunuma sahip. MenÃ¼deki bazÄ± seÃ§enekler granola parfe (11 lira), Ã§Ã¶rekotlu grisini (7 lira), kÃ¶zde patlÄ±can Ã§orbasÄ± (9.50 lira), krokanlÄ± roka salatasÄ± (18.50 lira), kiÅŸniÅŸli yeÅŸil mercimek (9 lira) ve muhallebili irmik helvasÄ± (9.50 lira). Mekan her gÃ¼n 10.00-22.00 arasÄ± aÃ§Ä±k.

Ahmet Fetgari Sok. No: 31 TeÅŸvikiye

Ar-ruha

DÄ±ÅŸarÄ±dan bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ne olduÄŸu pek anlaÅŸÄ±lmayan mekan semtin revaÃ§ta yerlerinden biri. Urfaâ€™nÄ±n eski isimlerinden biri olan Ar-ruha anlaÅŸÄ±lacaÄŸÄ± gibi Urfa yÃ¶resine ait bir mutfaÄŸa sahip. LahmacunlarÄ± epey konuÅŸuluyor. Elde kÄ±yÄ±m kuzudan yapÄ±lan lahmacunu (8 lira) ister acÄ±lÄ± ister acÄ±sÄ±z isteyin. AcÄ±sÄ± kararÄ±nda. MenÃ¼de vejetaryen lahmacun da (7 lira) var. Tillo haÅŸlama iÃ§li kÃ¶fte de (6 lira) diÄŸer tercih edilen yemeklerden biri. TatlÄ±lardan yÃ¶resel, cevizli ÅŸÄ±llÄ±k tatlÄ±sÄ± (15 lira) denenmeli. Mekan pazar gÃ¼nleri kapalÄ±. DiÄŸer gÃ¼nler 10.00-23.00 arasÄ± aÃ§Ä±k.

Ahmet Fetgari Sok. No: 40/A TeÅŸvikiye

Tel: 0212 232 77 71

KÄ±rÄ±ntÄ±

Ä°stanbulâ€™da Moda, ErenkÃ¶y, NiÅŸantaÅŸÄ± ve Bebek olmak Ã¼zere dÃ¶rt tane KÄ±rÄ±ntÄ± var. Daha Ã§ok genÃ§lerin tercih ettiÄŸi yerin menÃ¼sÃ¼ de Ã§ok zengin. KahvaltÄ±da Ã‡Ä±lbÄ±râ€™dan (15 lira) pancakeâ€™a (20 lira) her ÅŸey var. ZeytinyaÄŸlÄ± enginarlÄ± ahtapot (32 lira), dÃ¶rt peynirli gnocchi (22 lira), vejetaryen yemeklerinden falafel (18 lira), yengen (19 lira), Ä±spanaklÄ± krep (16 lira), dana kaburga (49 lira) ve tatlÄ±lardan rokoko (15 lira) menÃ¼deki seÃ§eneklerden bazÄ±larÄ±. Mekan her gÃ¼n 09.00-02.00 arasÄ± aÃ§Ä±k.

Abdi Ä°pekÃ§i Cad. No: 28/1 NiÅŸantaÅŸÄ±

Tel: 0212 291 26 92

Tatbak

Tatbak, NiÅŸantaÅŸÄ±â€™nda oturan, okuyan ya da Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n hafÄ±zalarÄ±nda ve damaklarÄ±nda yer etmiÅŸ, her gidildiÄŸinde de aynÄ± tadÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ve hatÄ±ralarÄ±n canlandÄ±ÄŸÄ± bir yer. Gaziantepâ€™in geleneksel tatlarÄ±nÄ± bulabileceÄŸiniz 1960â€™tan beri aÃ§Ä±k olan lokantanÄ±n gÃ¼leryÃ¼zlÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da Ã§ok eski. Ezo gelin Ã§orbasÄ±, parmaklarÄ±nÄ±zÄ± yemenize sebep olacak lahmacun ve karÄ±ÅŸÄ±k yoÄŸurtlu kebap, buranÄ±n mÃ¼davimlerinin en Ã§ok sevdiklerinden. Pazar hariÃ§ her gÃ¼n 11.00-21.00 arasÄ± aÃ§Ä±k.

Akkavak Sok. 28/A NiÅŸantaÅŸÄ±

Tel: 0212 248 04 25

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