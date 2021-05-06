Niğde Yemekleri - Niğde'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Niğde Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

İç Anadolu bölgesinin genel anlamda çok başarılı bir mutfak kültürü vardır. Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde bu kültürleri çok iyi derecede yansıtan şehirlerdir. Niğde'nin yemekleride büyük bir ilgi çekmeyi başarmıştır ve meşhur olmuştur.

Meşhur Niğde Yemekleri - Niğde Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

- Niğde Tava

- Arabaşı Çorbası

- Etli Bamya Yemeği

- Mazaklı Köftesi

- Niğde Tarhana Çorbası

- Pirinçli Elma Dolması

- Söğürme

- Kaymak Tatlısı

- Halveter Tatlısı

1. Niğde Tava

İsmindende anlaşılacağı üzere Niğde tava yemeği yöresel bir yemektir. Sadece Niğde'de yapılan Niğde tavayı çok beğeneceğinize emin olabilirsiniz. Niğde tava yaparken kullanılan et koyun ya da kuzu eti olmalıdır. İçerisine domates ve biber koyulan yemeğin olmazsa olmazı ise kuyruk yağıdır. Piştikten sonra mükemmel konan bu yemek adeta bir lezzet patlamasıdır. Et yemekleri sevenler için Niğde tava en doğru tercihtir.

2. Arabaşı Çorbası

Lezzetli bir çorba olarak ülkemizin farklı bölgelerinde yapılan Arabaşı çorbasını Niğde'de sıklıkla görebilirsiniz. Tadı ise diğer yörelere göre oldukça değişiktir. Çorba içerisinde tavuk, hindi veya ördek eti kullanılmaktadır. Ayrıca içerisine tavuk suyu koyulan çorba fazlasıyla doyurucudur.

3. Etli Bamya Yemeği

Bamya yemeği ya çok sevilen ya da hiç sevilmeyen bir yemektir. Yani bamya seven kişiler sık sık bu yemeği tüketir. Ancak bamya sevmeyen kişiler bu yemeğin tadına dahi bakmaz. Niğde'de yapılan etli bamya yemeği ise bu yemeği sevmeyen kişileri bile kendine hayran bırakmaktadır. Bamya seven ve sevmeyen herkes bir kere olsun Niğde etli bamya yemeğini yemelidir. Pişman olmayacağınıza emin olabilirsiniz.

4. Mazaklı Köftesi

Lezzetli bir yöresel yemek olan Mazaklı köftesi bulgur, kıyma ve baharatlar ile yapılmaktadır. Tadı ise son derece müthişti. Küçük küçük yapılan nefis köfteler salçalı suda kaynatılarak hazırlanıyor. Kendi küçük ama tadı büyük bir lezzet olarak Niğde'nin en başarılı yemeklerinden birisidir. Niğde yöresinde en sevilen yemeklerden birisi olduğunuda söyleyebiliriz.

5. Niğde Tarhana Çorbası

Tarhana çorbasını duymayan yoktur. Çünkü ülkemizin neredeyse her noktasında tarhana çorbası yapımı mevcuttur. Niğde'de yapılan tarhana çorbası ise yöresel bir olarak şehirdeki yerini almıştır. El yapımı olarak hazırlanan tarhanalar eritilmiş yağda sarımsak ve salça ile iyice karıştırılır. Ardından suyu ilave edilerek kaynamaya bırakılır. Sıcak sıcak servis edilen Niğde tarhana çorbası, özellikle soğuk aylarda yaygın bir şekilde tüketilir.

6. Pirinçli Elma Dolması

Pirinçli elma dolması tam anlamıyla bir Niğde yöresel yemeğidir. Pek çok kişi bu yemeğin ismini ilk defa duymuş olabilir. Bu yemek elma ile yapılan nefis bir dolma yemeğidir. Niğde yöresine ait yerlerde yiyebileceğiniz farklı bir lezzet olduğunu bilmelisiniz.

Elmaların içi normal dolma yapımı gibi oyulmakta ve iç harç buraya yerleştirilmektedir. İç harç kıyma, yağ, tuz ve pirinçten oluşmaktadır. Elma dolması için elmaların kabuklarının soyulmuş olması ve kararmaması için limonlu suda bekletilmesi gerekmektedir. Pişirildikten sonra bayıla bayıla yenen bir yemektir. Hem doyurucu tadı hem de şahane görüntüsü ile dikkat çeken bir yemektir.

7. Söğürme

Söğürme, Niğde'nin yöresel mutfağının başarılı bir ürünüdür. Kuzu eti, arpacık soğan ve yeşilbiber ile hazırlanır. Az malzemeleri ile ön plana çıkan bu yemek son derece muhteşemdir. Niğde mutfağında kırmızı et ve sebzeler sıklıkla kullanmaktadır. O yüzden az malzemesi olan yemekler bile şahane sonuçlara yol açmaktadır. Söğürme yemeği de bunlardan birisi olmayı başarmıştır. Tabi malzemeleri az olsa da yemeğin pişirilmesi uzun sürmektedir. Yemeğin tadına bakmak için biraz sabırlı olmanız gerekebilir.

8. Kaymak Tatlısı

Boş malzeme ile yapılan kaymak tatlısı nefis bir tada sahiptir. İçerisinde şeker, süt, yumurta ve pirinç bulunmaktadır. Bu malzemeler iç harç olarak hazırlandıktan sonra hamur ve şerbet yapımına geçilir. Tabi sonum olarak enfes bir tatlı ortaya çıkar.

9. Halveter Tatlısı

Helvayı andıran bu tatlı Niğde'nin meşhur tatlıları arasında bulunmaktadır. Un helvası gibi yapılan bu tatlıda pekmez kullanılmaktadır. Geleneksel bir tatlı türü olarak Niğde yöresine aittir.