Niagara Şelalesi gibi akıyordu cheddar…

Eriyen peynirler, cızırdayan güveçler, fıstığa bulanmış sebzeler, kesilince içinden başka bir sıvı gıda dökülen yemekler…

Hem sosyal paylaşım ağlarında, hem de web sitelerinde buna benzer manzaralar görmek artık olağan hale geldi. Pişirilen bir yemeğin lezzetinden ziyade, hazırlanırken ya da hazırlanması sonucu ortaya çıkan sesler, görüntüler hem dünyada hem Türkiye’de ana odak noktaları haline geldi... İzlediğimiz video, gördüğümüz fotoğraf, lezzet içeren bir yiyecekten ziyade bir belgesel kesiti gibi adeta… Niagara şelalesi izler gibi eriyen yalancı cheddar peynirini, döner ocağına takılan kalamarı, tıslayan tereyağını, fıstığa bulanmış muzu seyrediyoruz. “İzlenir abi” mantığından yola çıkarak kulağa ve göze hitap eden; damağı kenara atan bu tariflerin çok büyük bir bölümü lezzet açısından çorak…

Kendiliğinden ağır ve yağlı bir börek olan Adana su böreğinin üzerine erimiş cheddar peyniri dökülmesi, çıtırtıyla kesilen böreğin instagrammer kardeşlerimiz tarafından “efsane” olarak nitelendirilmesi, pilavın üzerine baklava konularken tabağa çatalla “çın çın” vurulması, etin tokatlanması ya da havada atılıp tutulması, hemen her şeyin içine “tost peyniri” konması, akla gelebilecek her türlü yiyeceğin içine peynir saklanıp kesilince erimiş peynir manzarasının izletilmeye çalışılması gibi onlarca video ve fotoğraf yemekle içli dışlı biri için kabus dolu görüntüler oluşturuyor. Bir düzine malzemeyi bir araya karıştırıp, sırf sesi çıksın diye üzerine kızgın tereyağı döktüğünüz o yemekte lezzet emaresi yok maalesef… Taze bir ekmeğin içine mevsiminde domates ve bir dilim iyi beyaz peynir koyarak alacağım lezzetin yarısına bile erişmeyecek bu sası, lezzette baştan savma, görüntüde oldukça özenli yaklaşımın sadece beni değil, büyük ve sessiz bir kitleyi de yorduğunun farkındayım. Adeta bu tuhaf şovlarla kuşatıldık…

Peynir üç metre uzasın istemiyorum, damağımda lezzet kuyruğu oluşsun istiyorum artık. Ispanak kavurmasının, tane tane dökülen pilavın, haydarinin, havuç rendenin, çorbanın, bir dilim peynirinin tadının konuşulmasını arar hale geldim.

Bu dönem de geçecek biliyorum ama yerini nasıl bir döneme bırakacak, kestirmek zor olduğu kadar endişe verici. Lütfen eriyen peynirleriniz ve siz peşimizi bırakın.