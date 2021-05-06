Nevşehir Yemekleri - Nevşehir'de Ne Yenir Ve Neyi Meşhur? Nevşehir Mutfağı Yemeklerinin İsimleri Ve Listesi

Coğrafi konum olarak Nevşehir Türkiye’nin İç Anadolu bölgesinin orta kısmında yer almaktadır. Bu nedenle ülkenin geçiş noktası denilebilir. Konumu dolayısıyla yoğun bir etkileşim içinde olan bu şehir, birçok güzelliği ile de insanları cezbetmektedir. Şimdi bu ilimizin mutfağına lezzetli bir yolculuk yapalım.

Nevşehir'de Ne Yenir ve Neyi meşhur? Nevşehir Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

Nevşehir ilinin yerel mutfağında sık tercih edilen pek çok yemek çeşitleri bulunmaktadır. Bu yemeklerin sevilmesinin ve birçok birey tarafından lezzetle yenmesinin nedeni, şehrin doğal mimari perspektifinde var olan manzara ve havasından kaynaklanmaktadır. Nevşehir iline ait ve en çok sevilen sekiz lezzeti şu şekilde sıralayabiliriz.

Testi Kebabı

Ayva Dolması

Köftür

Soğanlama

Düğü Çorbası

Sızgıt

Ağpakla

Testi Kebabı

Nevşehir’in akla ilk gelen yöresel yemeği olan bu lezzet etli bir kebap türüdür. Dana etini, küçük küçük doğranmış soğan, domates ve biberlerin hepsi bir testinin içerisine koyulur. Testinin ağzı piştiğinin anlaşılması için hamur ile örtü gibi kapatılır. Önceden hazırlanmış köz ateşinin içerisine gömülen testi pişinceye kadar burada beklettirilir. Daha sonra testide pişen bu yemek, testinin kırılması ile servis edilir. Ülkenin hiçbir yerinde böyle bir lezzete ulaşmanız mümkün değildir. Bu nedenle Nevşehir’e yolunuz düşerse eğer muhakkak denemeniz gereken bir kebap türüdür.

Ayva Dolması

Ülkenin hemen her bölgesinde o ilin kendine özgü bir dolma çeşidi muhakkak vardır. Ancak Nevşehir yerel mutfağına özgü ayva dolması, bilinen diğer dolmaların aksine farklı bir tat armonisine sahiptir. Kabukları soyularak içi oyulan ayvanın içine kıyma ve düğü koyularak pişirilir. Tatlı ve tuzlunun lezzet haline dönüştüğü bu yemek Nevşehir’i daha da ilgi çekici bir yer haline getirmektedir.

Köftür

İsmi tuzlu bir yemek gibi gelse de aslında bir tatlı türüdür. Üzüm suyu, nişasta ve unla yapılır. Daha sonra Nevşehir’in temiz havasında kurutularak yiyecek halini alır. Kurutularak yapılan bu yiyecek Nevşehir’de özellikle kahve ve çayların yanında ikram olarak servis edilir.

Soğanlama

Kahvaltı da tercih edilen bu yemek, yapılışı bakımından pratik aynı zamanda da oldukça doyurucu bir yemektir. İçerisinde iri doğranmış soğan, yumurta, domates, yağ ve baharatlar vardır. Tüm bu malzemelerin bir araya getirilip pişirilmesiyle elde edilir. Bazen yapılış çeşidi olarak hamur da eklenerek pişirilebilmektedir.

Düğü Çorbası

Özellikle soğuk bir iklimde bulunan Nevşehir ilinde yaşayanlar için kış aylarında sıcacık tüketilen bol proteinli bir çorbadır. Bulgura benzeyen düğü, salça ve soğanın su katılması ve kaynatılması ile elde edilir. Nevşehir’de çorba denilince akla gelen ilk lezzettir. Malzemeleri ekonomik olduğu için her sofrada yerini alabilir.

Sızgıt

Yine geldik etli bir yiyecek türüne daha. Başka yörelerde ismi kavurma olarak bilinen bu yiyecek, Nevşehir’de Sızgıt adı ile bilinir. Küçük küçük doğranmış olan etler kendi yağıyla kavrulur. Pişirildikten sonra soğutulan etler bu şekilde saklanır veya tüketilebilir. Eski zamanlardan beri etin uzun süre muhafaza edilmesi için bu yöntem hep uygulanmıştır.

Ağpakla

İsmi ile ilgi çekici olan bir yemek türü daha. Sulu bir yemek olan Ağpakla aslında bilinen adıyla etli kuru fasulye yemeğidir. Bu bölgede Ağpakla adı ile isimlendirilen bu yemek, beyaz kuru fasulye ve etin çömlek içerisinde 3-4 saat köz ateşinde pişirilmesiyle elde edilir. Belki de isim farklılığını bu pişirme yönteminden almaktadır. Çünkü köz ateşinde pişirilen her yemek ayrı bir lezzet sunmaktadır.