Nereden çıktı bu San Sebastian?

İspanya’nın San Sebastian şehrinde ilk olarak La Vina adlı restorandan çıkan bu tatlı, günümüzde çok yaygın ve severek tüketiliyor.

San Sebastian cheesecake, ilk olarak 1990 yılında satışa sunulmuş.

Bask cheesecake ya da La Vina San Sebastian yanık cheesecake olarak da bilinir. İç kısmı muhallebi kıvamında kalırken üstü, yüksek sıcaklıkta pişmesinden dolayı karamelize olur. Limonlu, frambuazlı gibi çeşitleri olsa da orijinali sade olanıdır.

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