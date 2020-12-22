"Neden benim aklıma gelmedi" diyeceksiniz... Viral olmayı hak etmiş 7 ipucu

Geçtiğimiz mayıs ayında tüm dünya bir videoyla alt üst olmuştu. Bir kullanıcı marketten aldığı çilekleri evde tuzlu suya koyuyor ve çileğin içinden çıkan böcekleri takipçilerine gösteriyordu.

Bu videonun ardından dünyada milyonlarca insan çilek deneyini uyguladı, uzmanlar "Peki bu gerçek mi?" konulu yorumlar yaptı. Ancak 2020'yi sallayan viral videolar bununla kalmadı.

AÇILMAYAN KAPAK JELATİNLERİ

En çok konuşulan viral ipucu videolarından biri ketçap, mayonez gibi şişelerin ağzındaki jelatini açamayanları mutlu ediyor. Bir kullanıcı takipçilerine jelatini çekerek açmaya çalışmak yerine kapağın içindeki çıkıntılı kısımla delme fikrini veriyor. Hem çok pratik hem de çok verimli olan bu ipucuyla plastik kapaklı şişeleri açmak için uğraşmaya hiç gerek kalmıyor. Üstelik delik ideal genişlikte olduğundan şişedeki ürünü dökmek de sorun olmuyor.

SAKLAMA KAPLARINDAKİ YAĞ LEKELERİ

En çok izlenen bir diğer video da plastik kaplardaki yağ lekelerini temizleme konusunda ipuçları veriyor. Milyonlarca kez izlenen bu videoda kullanıcı plastik kabın içine biraz bulaşık deterjanı biraz da ılık su koyuyor. Ardından bir yaprak kağıt havluyu küçük parçalar ayırıp kapağı kapatan kullanıcı kabı 45 saniye boyunca hızla sallıyor. Gerçekten de bu ipucu da oldukça işe yarıyor. Saklama kaplarında kalan yağ lekelerini kolayca temizleyen bu işlem sayesinde eski mutfak kapları ilk günkü haline kavuşuyor.

YAPIŞAN STREÇ FİLMLER

Bir diğer viral ipucu videosu da hepimizin hem hayatını kurtaran hem de başımıza dert olan streç filmlerle ilgili. Malum streç film kendi üzerine hemen katlanıp yapışan ve tabaklara geçirirken hepimizi zorlayan bir ürün. Paylaşılan videodaki fikir ise o kadar basit ki "Neden benim daha önce aklıma gelmedi" dedirtiyor. Streç filmi buzdolabına koymak! Buzdolabındaki soğuk hava streç filmin yapışkanlığını azaltıp tabağın üzerine takarken kendi üzerine katlanıp buruşmasını önlüyor. Oda sıcaklığına çıkarılan streç film birkaç dakika içinde ısındığında yeniden eski yapışkanlığına kavuşup üzerine yerleştirildiği tabağa güzelce yerleşiyor.

TAZELİĞİNİ KAYBEDEN AVOKADOLAR

Bir başka zeka dolu video ise avokadolarla ilgili. Avokadonun yarısını kesip yarısını saklayanların çok işine yarayacak bu ipucu için bir kase dolusu su gerekiyor. Yapılması gereken tek şey, yarım avokadoyu kesik kısmı alta gelecek şekilde su dolu kaba koymak. Avokadonun 24 saat boyunca taze kalmasını sağlayan bu ipucunun dezavantajı bundan daha uzun süreler için geçerli olmaması.

DAMLAYAN YUMURTALAR

Viral olan ipuçlarından bir diğeri de herkesin başını ağrıtan damlamalarla ilgili. Örneğin bir kasede çırptığınız yumurtayı omlet yapmak için tavaya dökerken her zaman dibinde kalan birkaç damlayı kenarından tezgaha ya da ocağa damlatıyorsanız bu ipucunu mutlaka denemelisiniz. tek yapmanız gereken sağ elinizle tuttuğunuz kaseyi tamamen ters çevirdikten sonra sol elinize geçirip içten dışa doğru çevirerek kaldırmak. Sonuç lekesiz bir ocak ve tezgah!

ZOR SOYULAN SARIMSAKLAR

Sarımsak soymanın kolay yolunu da aramayan yok herhalde. Bu ipucu da sarımsak soyma işi canını sıkanlar için geliyor. Sarımsakları kabuklarıyla birlikte mikrodalga fırına atıp 30 saniye çevirdiğinizde kabuklar kolayca soyulabilir hale geliyor. Ancak fırından çıkan sarımsakların epey ısındığını ve pişme noktasına geldiğini belirtelim. Bu nedenle bu sarımsakları yemekte kullanacaksanız bu tekniği uygulamanız daha doğru.

BEYAZI PİŞMEYEN YUMURTALAR

Sahanda yumurta yapanların en büyük sıkıntısı da sarıyı sertleştirmeden beyazı iyice pişirmektir. Bunu yapmanın kolay yolu da bir başka videodan geliyor: Sarıyla beyazı ayırmak. Ardından beyazı tavaya döküp incecik bir tabaka halinde krep gibi pişirdikten sonra bir kepçe yardımıyla sarıyı ortasına koyup pişirmeye devam etmek. En son halinde yumurtaların ayrı ayrı pişirildiğini siz bile anlayamayacaksınız. Farklı bir sunum isterseniz beyazı bohça gibi kapatıp paketler halinde servis etmeyi de deneyebilirsiniz.