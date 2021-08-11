Nasi Goreng nedir, hangi ülkeye ait? İşte Nasi goreng yemeği hakkında bilgiler

Nasi goreng, hem Endonezya hem de Malay dillerinde "kızarmış pilav" anlamına gelir. Bu yemeğin içinde pirincin yanı sıra soğan, sarımsak, demirhindi, soya sosu ve kırmızı biber gibi lezzet verici malzemeler bulunuyor. Hatta daha fazla aroma için nasi goreng’e yumurta, tavuk, karides gibi proteinler de eklenebiliyor.



Nasi goreng, belirgin dumanlı aroması ve karamelize edilmiş ancak lezzetli alt lezzet tonları ile diğer Asya kızarmış pilavlarından farklıdır.



Nasi goreng için tanımlanmış tek bir tarif yoktur ve bileşimi ve hazırlanışı, yemeğin endemik olduğu tüm bölgelerde haneden haneye büyük farklılıklar gösterir.

Nasi Goreng (Endonezya Usulü Pirinç) Tarifi İçin Malzemeler



1 tatlı kaşığı tereyağı

4 taze soğan

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı doğranmış zencefil

2 su bardağı haşlanmış pirinç

50 gr taze fasulye

1 yemek kaşığı soya sosu

Karabiber

Tuz

2 yumurta

4 yemek kaşığı zeytinyağı

Kırmızı biber (adet isteğe göre)



Nasi Goreng Nasıl Yapılır?



Kırmızıbiberleri ve taze soğanları ince doğrayın. Fasulyeleri ikiye bölerek kesin. Zeytinyağını tavaya alıp biber, soğan, rendelenmiş sarımsak ve zencefili soteleyin. Pirinç ve fasulyeleri ekledikten sonra fasulyelerin rengi dönene dek kavurun Soya sosunu ekleyip karıştırın. Yumurtaları ayrı bir tavada pişirin. Pirinçli sebzeli karışımı tabaklara paylaştırıp yumurtayı üzerine koyarak sunuma hazırlayın.