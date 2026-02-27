Kış mevsiminin en sağlıklı sebzelerinden biri olan Brüksel lahanası, nar tanelerinin mayhoşluğu ve süzme yoğurdun lezzetiyle birleşerek sofralara enfes bir seçenek sunuyor. Tavada hafifçe mühürlenen lahanaların dış kısımları çıtırlaşırken, limon suyu ve sarımsakla hazırlanan sos her lokmada ferah ve iştah açan bir lezzet oluyor. Hem şık sunumuyla göz dolduran hem de besleyici içeriğiyle öne çıkan bu salata, ana yemeklerin yanına çok yakışıyor. İşte, tam mevsiminde hazırlanan narlı Brüksel lahana salatası için videolu tarifi ve malzemeleri...