Narlı Brüksel salata tarifi (Videolu)
Kış mevsiminin en sağlıklı sebzelerinden biri olan Brüksel lahanası, nar tanelerinin mayhoşluğu ve süzme yoğurdun lezzetiyle birleşerek sofralara enfes bir seçenek sunuyor. Tavada hafifçe mühürlenen lahanaların dış kısımları çıtırlaşırken, limon suyu ve sarımsakla hazırlanan sos her lokmada ferah ve iştah açan bir lezzet oluyor. Hem şık sunumuyla göz dolduran hem de besleyici içeriğiyle öne çıkan bu salata, ana yemeklerin yanına çok yakışıyor. İşte, tam mevsiminde hazırlanan narlı Brüksel lahana salatası için videolu tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1 paket Brüksel lahana
  • Bir adet narın yarısı
  • 1 diş sarımsak
  • Yarım adet limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Süzme yoğurt
  • 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Brüksel lahanalarının uç kısımlarını temizleyin ve ikiye bölün.
  2. Pişirme aşaması
    Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın. Zeytinyağını ilave edip lahanaları, kesik yüzeyleri alta gelecek şekilde yerleştirin. Biraz kavurduktan tuz, karabiber ekleyin ve kavurmaya devam edin. Çok pişmiş tercih ederseniz, yarım çay bardağı kadar su ilave ederek pişirme süresini uzun tutabilirsiniz.
  3. Karıştırma aşaması
    Brüksel lahanalarının üzerine limon suyu, zeytinyağı, sarımsak ve nar tanelerini ekleyip karıştırın.
  4. Servis aşaması
    Yoğurdu servis tabağına yayın. Üzerine Brüksel lahanaları ekleyin. İlave nar taneleri ekleyerek servis edebilirsiniz.
  5. Afiyet olsun!
