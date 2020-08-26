Narenciye mutfakta nasıl kullanılır? Narenciye pişirmenin püf noktaları

Narenciye grubu meyveler özellikle kış aylarında vücudumuz için büyük önem taşıyan ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için önemli rol oynayan C vitamini açısından çok zengindir. Örneğin 1 adet orta boy portakaldan günlük C vitamini ihtiyacınızın tamamını ve günlük lif ihtiyacınızın yüzde 12'sini alabilirsiniz. Söz konusu lif aynı zamanda vücuttan kolesterolün kolayca atılmasını sağlayan pektin maddesini de içerir. Narenciye meyvelerinin yapısında ayrıca tansiyonu düşürdüğüne ve kanser riskini azalttığına inanılan maddeler de bulunur.

NARENCİYE GRUBU MEYVELERLE YAPABİLECEĞİNİZ NEFİS YEMEK TARİFLERİ

Peki narenciye meyvelerini pişirirken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Öncelikle meyvelerinizi seçerken olgunlaşmış ve sulu olmalarına dikkat edin. Boyutuna kıyasla ele ağır gelen meyveleri tercih etmeye çalışın.

Suyunu kullanacaksanız daha ince ve pürüzsüz kabuklu meyveleri, kabuğunun rendesini kullanacaksanız da kalın ve balmumuyla parlatılmamış kabuklu meyveleri kullanmaya çalışın.

Hem kabuğunu hem de suyunu kullanacaksanız, öncelikle kabuğu rendelemeyi unutmayın. Aksi takdirde suyu sıkılmış kabuğu rendelemekte zorlanabilirsiniz.

Narenciye meyvelerinin kabukları bol miktarda aromatik yağ içerdiğinden salatalardan tatlılara her şeye yakışabilir. Dilerseniz kabukları biraz şekerle karıştırıp keklerin üzerine serpiştirerek kullanabileceğiniz kokulu şekerlemeler de elde edebilirsiniz.

Narenciyenin kabuğunu rendelerken rendenin en ince kısmını kullanmanız çok önemlidir. Böylece sadece renkli kısmı alır, alttaki beyaz kısmı rendelememiş olursunuz. Bunun sebebi de beyaz kısmın özellikle pişirildiği takdirde yoğun acı bir lezzet vermesidir.

DAHA FAZLA SU ELDE ETMEK İÇİN...

Narenciyeyi sıkmadan önce tezgahın üzerine bastırarak yuvarlamak ya da birkaç saniyeliğine mikrodalgaya sokup çıkarmak daha fazla su vermesini sağlayabilirsiniz. Ortalama 1 limon 2 yemek kaşığı, 1 misket limonu 1 yemek kaşığı, 1 portakal da 5,6 yemek kaşığı su çıkarır.

Özellikle portakal gibi kabuğunu tamamen soymanız gereken meyvelerde renkli kabuğun altındaki beyaz kısmı da kabukla birlikte almaya çalışmanız iyi olur. Bunun yanı sıra portakalın dışındaki ve dilimlerinin arasındaki zarları da bıçakla keserek ayırmanızı tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde bu parçalar yemeğinize yine acılık verebilir.

Bu işlemi yapmak için elinize tırtıklı bir bıçak alın. Meyveyi tezgahın üzerine oturtup dış yüzeyini kabuk, beyaz kısım ve zar olmak üzere şeritler halinde keserek alın. Ardından meyveyi elinizle tutup dilimleri zarlara en yakın noktadan keserek çıkarın. Bu esnada damlayacak meyve sularını elinizin altında bir kasede toplayın. Varsa çekirdekleri de ayıklamayı unutmayın. (Çekirdekler ve kesip aldığınız beyaz kısımlar pektin açısından zengindir. Reçel ve tatlı yapımında parlaklık ve kıvam için kullanabilirsiniz.)

SÜTLE, YOĞURTLA BİRLEŞTİRİRKEN DİKKAT!

Narenciye suyuyla sos yapacaksanız, narenciyeyi sosa en son ilave edin ya da tencereyi ocaktan aldıktan sonra ekleyin. Aksi takdirde lezzette acılaşma, renkte bozulma yaşanabilir.

Bu meyvelerin asit miktarı oldukça yüksektir. Yoğun asit, süt ürünleriyle bir araya geldiğinde kesilmeye neden olur. Narenciye ile sütü bir araya getiren tariflerde bu detaya çok dikkat edin.