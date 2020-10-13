Napoli pizza nedir, özelliği nedir?

Napoli tarzı pizza olarak da bilinen Napoliten pizza, domates ve mozzarella peyniri ile yapılan bir pizza türüdür. Napoliten pizza, Avrupa'da Geleneksel Uzmanlık Garantili (TSG) bir üründür ve yapım sanatı UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer almaktadır. Bu pizza türü, ilk olarak 20. yüzyılın başlarında ABD'ye İtalyan göçmenler tarafından yapılan New York tarzı pizzanın ortaya çıkmasını sağladı.

Önerilen kurallara göre, gerçek Napoliten pizza hamuru buğday unu, doğal Napoliten mayası, tuz ve sudan oluşur. Pizza hamurunun kalınlığı 3 milimetreyi geçmemesi Napoli pizzanın temel özelliklerinden biridir. Napoliten pizzanın bir başka özelliği de fazlaca domates sosu kullanması ve bu nedenle “sulu” bir pizza olması.