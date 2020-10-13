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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 13.10.2020 - 14:43 | Son Güncelleme:

Napoli pizza nedir, özelliği nedir?

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Napoli pizza nedir, özelliği nedir?
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Napoli pizzası pizzanın en sevilen türlerinden biri. Napoli tarzı pizza yapım tekniği için mutlaka uyulması gereken belli kurallar bulunuyor, ancak ve bu kurallara harfiyen uyulduğu takdirde pizzaya ‘Napoliten Pizza’ adı verilebiliyor. Peki, Napoli pizza nedir? Napoli pizzanın özelliği nedir?

Napoli tarzı pizza olarak da bilinen Napoliten pizza, domates ve mozzarella peyniri ile yapılan bir pizza türüdür. Napoliten pizza, Avrupa'da Geleneksel Uzmanlık Garantili (TSG) bir üründür ve yapım sanatı UNESCO'nun somut olmayan kültürel miras listesinde yer almaktadır. Bu pizza türü, ilk olarak 20. yüzyılın başlarında ABD'ye İtalyan göçmenler tarafından yapılan New York tarzı pizzanın ortaya çıkmasını sağladı.

Önerilen kurallara göre, gerçek Napoliten pizza hamuru buğday unu, doğal Napoliten mayası, tuz ve sudan oluşur. Pizza hamurunun kalınlığı 3 milimetreyi geçmemesi Napoli pizzanın temel özelliklerinden biridir. Napoliten pizzanın bir başka özelliği de fazlaca domates sosu kullanması ve bu nedenle “sulu” bir pizza olması.

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