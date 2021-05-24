Naneli soğuk limon nasıl yapılır? Evde naneli soğuk limon yapımı

Naneli soğuk limon, sıcak havalarda içinizi serinletecek nefis bir içecek. Bol miktarda taze nane yaprağı ve limon kabuklarıyla hazırlanan bu leziz içecek yaz mevsiminde favorilerinizden biri olacak. Eğer denemek isterseniz, naneli soğuk limon tarifini sizin için derledik.

MALZEMELER:

1 adet limon

1 adet misket limonu (isteğe göre)

5 dal taze nane

2 yemek kaşığı şeker

Su

NASIL YAPILIR?

Nane yapraklarını saplarından ayırın ve bir kaseye alın. Limonu beyaz kısımlarına gelmeyecek şekilde rendeleyin. Daha sonra nanenin üzerine ekleyin. 2 yemek kaşığı şekeri de malzemelerin üzerine serpin. Ardından elinizle ovalayın. Bu şekilde nane ve limon tadının şekere geçmesini sağlayabilirsiniz.

Yarım litre suyu da malzemelerin üzerine ilave edin ve şekerler iyice eriyene kadar karıştırın. 3 çorba kaşığı limon suyunu da karışıma ekleyin ve bir sürahiye süzün. Birkaç küp buzu blender'dan geçirerek ufalayın ve bardaklara koyun. Üzerini hazırladığınız naneli içeceği ekleyin. Dilerseniz içeceklerinizi misket limonu dilimleriyle servis edebilirsiniz.