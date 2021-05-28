MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıMuzlu milkshake nasıl yapılır? Pratik muzlu milkshake tarifi
GeriMutfak Tüyoları Muzlu milkshake nasıl yapılır? Pratik muzlu milkshake tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 28.05.2021 - 17:18 | Son Güncelleme:

Muzlu milkshake nasıl yapılır? Pratik muzlu milkshake tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Muzlu milkshake nasıl yapılır? Pratik muzlu milkshake tarifi

Muzlu milkshake, yazın sıcak havalarda içinizi ferahlatacak. Büyük küçük herkesin zevkle içeceği bu tarif hem hafif hem de çok pratik. Birkaç malzemele ile hazırlayabileceğiniz bir lezzet sizi bekliyor. Peki Muzlu milkshake nasıl yapılır? İşte pratik muzlu milkshake tarifi...

Muzlu milkshake hazırlarken, homojen bir kıvam alana kadar blender'dan geçirin. Eğer kıvamı çok yoğun olursa içerisine bir miktar süt ekleyebilirsiniz. Ayrıca servis ederken dilerseniz üzerini krem şanti ile süsleyebilirsiniz.

MALZEMELER:

1 adet olgun muz
1,5 su bardağı soğuk süt
1 su bardağı vanilyalı dondurma
2 veya 3 adet buz küpü

NASIL YAPILIR?

Muzu soyun ve dilimleyin. Dilimlediğiniz muzları, sütü, dondurmayı ve buz küplerini blender'dan geçirin. Eğer kıvamı çok yoğun olursa bir miktar daha süt ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız içeceğinizi bardağa boşaltın. Dilerseniz içine buz ekleyebilir ve üzerini de krem şanti ile süsleyebilirsiniz.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi