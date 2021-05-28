Muzlu milkshake nasıl yapılır? Pratik muzlu milkshake tarifi

Muzlu milkshake hazırlarken, homojen bir kıvam alana kadar blender'dan geçirin. Eğer kıvamı çok yoğun olursa içerisine bir miktar süt ekleyebilirsiniz. Ayrıca servis ederken dilerseniz üzerini krem şanti ile süsleyebilirsiniz.

MALZEMELER:

1 adet olgun muz

1,5 su bardağı soğuk süt

1 su bardağı vanilyalı dondurma

2 veya 3 adet buz küpü

NASIL YAPILIR?

Muzu soyun ve dilimleyin. Dilimlediğiniz muzları, sütü, dondurmayı ve buz küplerini blender'dan geçirin. Eğer kıvamı çok yoğun olursa bir miktar daha süt ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız içeceğinizi bardağa boşaltın. Dilerseniz içine buz ekleyebilir ve üzerini de krem şanti ile süsleyebilirsiniz.