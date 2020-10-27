Muzlarınızın ömrünü uzatmanın 5 pratik yolu

MUZLARINIZI ASIN

Muzlar ağaçtan koparıldıkları anda köklerinden salgılanan etilen gazının etkisiyle olgunlaşmaya başlar. Ancak muzunuzu bir çengele takıp yüksek bir yere asarsanız, gazın etkisini azaltıp olgunlaşma sürecini yavaşlatabilirsiniz. Üstelik astığınız zaman muzun tek bir tarafının üzerinde ağırlıktan ezilmesi sorununu da çözmüş olursunuz.

YEŞİL MUZLAR ALIN

Muzlarınızın raf ömrünü uzatmanın en kolay yolu bulabildiğiniz en ham muzları seçmektir. O nedenle muzlarınızı güzelce sararmış oldukları aşamada değil henüz yeşilken satın alın. Ardından bir çengele asıp tatlı tatlı olgunlaşmalarını seyredin.

SAPLARINI STREÇ FİLMLE SARIN

Muzun sapından yayılan etilen gazının olgunlaşmaya sebep olduğunu söylemiştik. Eğer sapları streç filmle ya da alüminyum folyoyla sararsanız olgunlaşma sürecini yavaşlatabilirsiniz. Bunu yaparken muzları birbirinden ayırıp tek tek sarmanızda fayda var.

OLGUNLAŞAN MUZLARINIZI BUZDOLABINA KALDIRIN

Muzlar tatları bozulmasın diye buzdolabına konmazlar. Ancak olgunlaşmış muzları daha fazla yumuşamasınlar diye buzdolabına koyabilirsiniz. Buzdolabının içindeki soğuk hava muzun daha fazla yumuşamasına engel olacak.

MUZLARINIZI DONDURUN

Muzlarınızı keklerde ya da smoothie'lerde kullanmayı düşünüyorsanız dondurulmuş halde de saklayabilirsiniz. Ancak nasıl dondurduğunuz da önem taşıyor. Kabuklu halde dondurulan muzların kabukları kararıyor ve çözdürmek sorun oluyor. Onun yerine muzlarınızı soyup bütün ya da dilimlenmiş halde kilitli poşetlere koyup öyle dondurun.