Mutfaktaki en büyük yardımcı... Blender temizlemek için püf noktalar

Mutfaklarda sık sık kullanılan blender, kullanım sonrasında düzgünce temizlenmelidir. Düzgün temizlemediği durumda buğulu bir görüntü oluşmaktadır. Bazı durumlarda ise siz tamamen temizleseniz bile temiz gözükmez. İşte bu durum daha da sinir bozucudur. Bu buğulu görüntü de istemsizce mikropluymuş hissi uyandırıyor. Ancak kurtulmak ise oldukça kolay.

Malzemeler



Karbonat

Su

Ovma bezi

Beyaz sirke

Nasıl yapılır?

Karbonat ve suyu bir kaseye alın. Bu iki malzemeden bir macun elde edin. Macunu yayılabilecek kadar ince ve yapışkan olmasına dikkat edin. Macunu blenderınızın her tarafına yayın. Her yere eşit miktarda dağıldığına emin olun. Macunu kabın içerisinde yaklaşık 20 dakika bekletin. Ardından kabı fırçalamak için ovma bezinizi veya bir süngeri kullanın. Kabı güzelce ovduktan sonra durulayın. Blenderı macundan arındırdıktan sonra hala bulanıklık varsa içerisini bir bardak beyaz sirke ve ılık su ile doldurun. Birkaç saat bekletin. Ardından duruladığınızda tertemiz olduğunu göreceksiniz.

Bu işlem blender kabınızın çiziklerine çözüm olmayacaktır. Sert kabuklu ürünleri öğütürken oluşan çiziklerden kurtulmak mümkün değildir.