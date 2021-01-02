MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıMutfakta tülbent kullanmanın 5 etkili yolu
GeriMutfak Tüyoları Mutfakta tülbent kullanmanın 5 etkili yolu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 02.01.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

Mutfakta tülbent kullanmanın 5 etkili yolu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mutfakta tülbent kullanmanın 5 etkili yolu
Abone Olgoogle-news

Mutfakta bazı ipuçlarını bilmek kolaylık sağlar. Bunların en etkilisi de tabii ki ‘tülbent’tir. Bu çok amaçlı bezi, ince gözenekleri sayesinde pek çok alanda kullanabilirsiniz. İşte favori yöntemlerden birkaçı…

Soğuk içeceklerde

Tülbent, yaz aylarında ev yapımı soğuk içecekler için harika bir süzgeç görevi görebilir. Kompostolarda hatta kahve çekirdeklerini süzmede etkili olan bu yöntemle pütürlü kısımları kısa bir işlemle ayrıştırabilirsiniz.

Çorbalarda

Kış aylarının vazgeçilmezi sıcak çorbalarınızı tülbentle sağlıklı bir şekilde süzebilirsiniz. Metal ev aletlerini çorba karışımlarında kullanmak istemiyorsanız, bu yöntem sizin için iyi bir alternatif olabilir.

Süzme yoğurt yapımında

Ev yapımı yoğurtlar diğerlerine göre daha hızlı sulandığından, meze ve salatalarda kullanmak oldukça zordur. Böyle durumlarda temiz bir tülbent işe yarayabilir. Kullanışlı temiz bir bez yardımıyla, yoğurdu kolayca süzebilir ve kremsi bir kıvam elde edebilirsiniz.

Pudra şekerinde

Lezzetli bir pastayı süslemenin en kolay yolu pudra şekeri ve kakao serpmektir. İnce bir eleğiniz yoksa, bir bardağa pudra şekerini doldurun, tülbentinizi bir lastik yardımıyla sabitleyin ve muhteşem bir pastaya imzanızı atın!

Temizliklerde

Tülbent aynı zamanda etkili bir temizlik anlamına gelir. Tozlu camları, aynaları ve parmak izi bırakan paslanmaz çelikleri temizlemede mükemmel bir temizlik bezi olarak kullanılabilir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi