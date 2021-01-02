Mutfakta tülbent kullanmanın 5 etkili yolu

Soğuk içeceklerde



Tülbent, yaz aylarında ev yapımı soğuk içecekler için harika bir süzgeç görevi görebilir. Kompostolarda hatta kahve çekirdeklerini süzmede etkili olan bu yöntemle pütürlü kısımları kısa bir işlemle ayrıştırabilirsiniz.



Çorbalarda



Kış aylarının vazgeçilmezi sıcak çorbalarınızı tülbentle sağlıklı bir şekilde süzebilirsiniz. Metal ev aletlerini çorba karışımlarında kullanmak istemiyorsanız, bu yöntem sizin için iyi bir alternatif olabilir.



Süzme yoğurt yapımında



Ev yapımı yoğurtlar diğerlerine göre daha hızlı sulandığından, meze ve salatalarda kullanmak oldukça zordur. Böyle durumlarda temiz bir tülbent işe yarayabilir. Kullanışlı temiz bir bez yardımıyla, yoğurdu kolayca süzebilir ve kremsi bir kıvam elde edebilirsiniz.



Pudra şekerinde



Lezzetli bir pastayı süslemenin en kolay yolu pudra şekeri ve kakao serpmektir. İnce bir eleğiniz yoksa, bir bardağa pudra şekerini doldurun, tülbentinizi bir lastik yardımıyla sabitleyin ve muhteşem bir pastaya imzanızı atın!



Temizliklerde



Tülbent aynı zamanda etkili bir temizlik anlamına gelir. Tozlu camları, aynaları ve parmak izi bırakan paslanmaz çelikleri temizlemede mükemmel bir temizlik bezi olarak kullanılabilir.